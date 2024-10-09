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Евгения Чебаткова обманули в США

Евгения Чебаткова обманули в США, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 10:40 Фото: Instagram/chebatkov_yevgeniy
Популярный комик из Казахстана Евгений Чебатков на днях выступил с программой для жителей и гостей Нью-Йорка. После своего мероприятия ведущий направился на концерт популярнейшего американского певца Джастина Тимберлейка, сообщает Zakon.kz.

В привычной для себя манере Чебатков рассказал о впечатлениях, разместив небольшое видео на странице в Instagram.

"Внимание! Работают жулики!" – значится в подписи к публикации.

С серьезным лицом Чебатков заявил, что записывает видео с довольно важным обращением. Мошенничество, по его словам, не дремлет. И это происходит на вопиющем уровне.

"Приобрели билеты на якобы официальном сайте Джастина Тимберлейка. Однако, находясь непосредственно вблизи к сцене, имел возможность увидеть, что ушные раковины не соответствуют тем, что размещены по запросу "Ушные раковины Джастина Тимберлейка". Снимался он в фильме "Время". Но не надо сказочки рассказывать. За весь концерт ни разу на часы не взглянул. Четко по-русски ему кричал: "Объясни, что там на ваших "белых" вечеринках было?" Как-будто не понимает, хотя общался с Милой Кунис. Из всего выше сказанного делаю вывод, что данный пассажир никакой не Джастин Тимберлейк. А Тастин Джимберлейк! Так это не оставлю".Евгений Чебатков

После монолога Чебатков показал заполненный зал, подпевающий в унисон обладателю девяти премий "Грэмми".

Комментаторы отметили, что мечтают побывать на его концерте и вживую услышать хит "Cry Me A River".

  • Я ж поверил сначала.
  • Улыбнуло очень через экран, спасибо.
  • Джастин не стареет совсем.
  • Мурашки от пения были? Если нет – звоните Чеботиной.
  • Я в ноябре собиралась на него, так что теперь билеты сдавать?
  • Очень тонко, – подчеркнули пользователи Сети.

В сентябре Чебатков рассказывал интересную историю о том, как в Астане "встречают по одежке". Ее можно прочитать по этой ссылке.

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