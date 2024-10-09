Евгения Чебаткова обманули в США

Популярный комик из Казахстана Евгений Чебатков на днях выступил с программой для жителей и гостей Нью-Йорка. После своего мероприятия ведущий направился на концерт популярнейшего американского певца Джастина Тимберлейка, сообщает Zakon.kz.

В привычной для себя манере Чебатков рассказал о впечатлениях, разместив небольшое видео на странице в Instagram.

"Внимание! Работают жулики!" – значится в подписи к публикации.

С серьезным лицом Чебатков заявил, что записывает видео с довольно важным обращением. Мошенничество, по его словам, не дремлет. И это происходит на вопиющем уровне.

"Приобрели билеты на якобы официальном сайте Джастина Тимберлейка. Однако, находясь непосредственно вблизи к сцене, имел возможность увидеть, что ушные раковины не соответствуют тем, что размещены по запросу "Ушные раковины Джастина Тимберлейка". Снимался он в фильме "Время". Но не надо сказочки рассказывать. За весь концерт ни разу на часы не взглянул. Четко по-русски ему кричал: "Объясни, что там на ваших "белых" вечеринках было?" Как-будто не понимает, хотя общался с Милой Кунис. Из всего выше сказанного делаю вывод, что данный пассажир никакой не Джастин Тимберлейк. А Тастин Джимберлейк! Так это не оставлю". Евгений Чебатков

После монолога Чебатков показал заполненный зал, подпевающий в унисон обладателю девяти премий "Грэмми".

Комментаторы отметили, что мечтают побывать на его концерте и вживую услышать хит "Cry Me A River".

Я ж поверил сначала.

Улыбнуло очень через экран, спасибо.

Джастин не стареет совсем.

Мурашки от пения были? Если нет – звоните Чеботиной.

Я в ноябре собиралась на него, так что теперь билеты сдавать?

Очень тонко, – подчеркнули пользователи Сети.

В сентябре Чебатков рассказывал интересную историю о том, как в Астане "встречают по одежке". Ее можно прочитать по этой ссылке.