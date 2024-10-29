Динара Сатжан опубликовала трогательный пост в память о Курманай Бахтияркызы

Известная казахстанская журналистка, ведущая, интервьюер и блогер Динара Сатжан выразила соболезнования семье Курманай Бахтияркызы – поэтессы, певицы, композитора, ведущей, тамады, а также автора хита "Алматының түндері-ай", сообщает Zakon.kz.

Накануне, 28 октября 2024 года, стало известно, что на 50-м году жизни скончалась Курманай Бахтияркызы. Об этом сообщила семья поэтессы.

"Весной узнала о том, что Курманай Бахтияркызы тяжело заболела. Перенесла операцию. Была в коме 20 дней. Но тогда она смогла выкарабкаться. А вчера ее не стало… Казахстанская поэтесса. Певица. Композитор. Автор песни Кайрата Нуртаса "Алматының түндері-ай" и многих других хитов. Очень искренняя. Душевная. Теплая. Талантливая", – написала Динара Сатжан сегодня, 29 октября, под публикацией в Instagram.

Журналистка рассказала, что познакомилась с поэтессой на проекте "Егіз лебіз" и они стали подругами.

"Мои искренние соболезнования родным. Иманды болсын. Жатқан жері жайлы, топырағы торқа, жаны жәнната болсын", – заключила Динара Сатжан.

Ранее соболезнования семье и родным Курманай Бахтияркызы выразили мама Кайрата Нуртаса – продюсер Гульзира Айдарбекова, а также певица Алтынай Жорабаева, которая накануне отмечала 46-летие.