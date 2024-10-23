47-летняя Наталия Орейро перепела хит группы "Комбинация"

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро, известная по сериалу "Дикий ангел", перепела хит российской группы "Комбинация" — Russian Girls, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 23 октября "Комсомольская правда", композицию она исполнила вместе с российским актером Владимиром Канухиным. Их совместный трек будет представлен 24 октября, в день выхода финальной серии биографического сериала о культовой женской группе 90-х.





Запись трека и съемки клипа проходили в Буэнос-Айресе. В новой версии Russian Girls песня прозвучит на трех языках: английском, испанском и русском. Владимир Канухин, сыгравший композитора группы "Комбинация" в сериале, выразил свою радость от работы с Орейро, отметив ее способность привнести в проект ностальгию и теплые чувства, созвучные творчеству группы.

Наталия Орейро известна своей любовью к России, и в 2021 году получила российское гражданство. По ее словам, с первого визита в страну она почувствовала сильную духовную связь с российским народом, его культурой и историей.