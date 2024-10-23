Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

47-летняя Наталия Орейро перепела хит группы "Комбинация"

47-летняя Наталия Орейро перепела хит российской группы &quot;Комбинация&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 01:15 Фото: Instagram/nataliaoreirosoy
Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро, известная по сериалу "Дикий ангел", перепела хит российской группы "Комбинация" — Russian Girls, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 23 октября "Комсомольская правда", композицию она исполнила вместе с российским актером Владимиром Канухиным. Их совместный трек будет представлен 24 октября, в день выхода финальной серии биографического сериала о культовой женской группе 90-х.


Запись трека и съемки клипа проходили в Буэнос-Айресе. В новой версии Russian Girls песня прозвучит на трех языках: английском, испанском и русском. Владимир Канухин, сыгравший композитора группы "Комбинация" в сериале, выразил свою радость от работы с Орейро, отметив ее способность привнести в проект ностальгию и теплые чувства, созвучные творчеству группы.

Наталия Орейро известна своей любовью к России, и в 2021 году получила российское гражданство. По ее словам, с первого визита в страну она почувствовала сильную духовную связь с российским народом, его культурой и историей.

Читайте также

Российского рэпера Гуфа арестовали в Подмосковье за драку из-за девушки
Российского рэпера Гуфа арестовали в Подмосковье за драку из-за девушки
Динара Сатжан стала жертвой мошенников
Ловко играют на эмоциях: Динара Сатжан поделилась личной драмой
Нурлан Сабуров впервые за долгое время вышел на связь
Нурлан Сабуров впервые за долгое время вышел на связь
Айсулу Омарова
Россия Интересное 2024 год Артисты Шоу-бизнес
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, мошеннические схемы, вид мошенничества
"Не переводите деньги!": АФМ обратился к казахстанцам
Младшая дочь Анастасии Заворотнюк отметила 6-летие без мамы
Младшая дочь Анастасии Заворотнюк отметила шестилетие без мамы
Дом, жилье, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку
Кому в Казахстане положены безвозмездно до 4,2 млн тенге на покупку жилья
Ливни, снег и гололед: прогноз погоды в Казахстане на 23 октября
Ливни, снег и гололед: прогноз погоды в Казахстане на 23 октября
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: