Группа "Руки вверх!" может остаться без прав на свои хиты

Лидер российской группы "Руки вверх!" Сергей Жуков продолжает бороться за разрешение исполнять на концертах собственные хиты и права на ряд знаменитых песен, сообщает Zakon.kz.

Жуков подал жалобу в Верховный суд РФ с требованием признать недействительным договор, по которому группа передала права на композиции "Крошка моя", "Вернись", "Лишь о тебе мечтая", "Я тебя украду" и другие песни продюсеру Андрею Маликову.

"В суд поступила кассация на вступившее в силу решение суда по иску Жукова Сергея Евгеньевича и Потехина Алексея Евгеньевича к Маликову Андрею Ивановичу и ООО "Издательство "Джем", – сказано на сайте Верховного суда РФ.

Согласно материалам дела, между Маликовым и издательством "Джем", с одной стороны, Жуковым и Потехиным – с другой, был заключен договор на передачу ответчикам исключительных прав, в том числе и на песни "Сделай погромче" и "Без тормозов", пишет ТАСС.

Сторона Жукова считает, что это соглашение было составлено с нарушением закона об авторских правах, и подала в Симоновский суд Москвы с требованием его отмены, но проиграла процесс. Апелляция решение первой инстанции подтвердила.

В декабре 2024 года группа "Руки вверх!" попала в Книгу рекордов России за наибольшее общее количество посетителей трех концертов коллектива в стране с результатом 225 тыс. зрителей.

23 января 2025 года солист и лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков посвятил трогательный пост в Instagram своей 39-летней жене – экс-участнице коллектива "ВИА Сливки" Регине Бурд и раскрыл поклонникам секрет семейного счастья.