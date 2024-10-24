Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Вышел первый тизер-трейлер нового сезона сериала "Разделение"

Вышел первый тизер-трейлер нового сезона сериала &quot;Разделение&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 07:41 Фото: Кадр из сериала "Разделение"
Apple представила первый тизер-трейлер второго сезона американского сериала "Разделение". К своим ролям вернулись Адам Скотт, Бритт Лауэр, Зак Черри и Джон Туртурро, сообщает Zakon.kz.

Вторая часть нашумевшего научно-фантастического триллера выйдет в январе.

Во второй части Марк продолжает расследование загадочных событий в компании Lumon Industries, которая специализируется на разделении рабочих и личных воспоминаний сотрудников.

Из трейлера становится понятно, что герой возвращается в офис, слыша торопливые голоса из финала первого сезона, и обнаруживает там коллег, которых не узнает.

Продолжение "Разделения" будет состоять из 10 эпизодов. Премьера сериала состоится 17 января 2025 года, после чего новые серии будут выходить каждую пятницу до 21 марта.

Первый сезон получил 14 номинаций на премию "Эмми", в том числе за лучший драматический сериал, лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль.

Ранее Netflix показал новый трейлер второго и финального сезона популярного мультсериала "Аркейн".

Читайте также

Селена Гомес показала несовершенства своего лица и расстроила фанатов
Селена Гомес расстроила фанатов несовершенствами своего лица
Российского рэпера Гуфа арестовали в Подмосковье за драку из-за девушки
Российского рэпера Гуфа арестовали в Подмосковье за драку из-за девушки
47-летняя Наталия Орейро перепела хит российской группы &quot;Комбинация&quot;
47-летняя Наталия Орейро перепела хит группы "Комбинация"
Аксинья Титова
США 2024 год Видео Наука Телесериалы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Сильный снег и туман: в Астане, Алматы и 11 областях объявили штормовое предупреждение
Токаев на полях саммита БРИКС поговорил с Си Цзиньпином и Ильхамом Алиевым
Токаев на полях саммита БРИКС поговорил с Си Цзиньпином и Ильхамом Алиевым
Казахстан, продукты, цены
Какие продукты могут подорожать в Казахстане из-за ослабления тенге
Полицейский спецсигнал, мигалка, полицейская машина, машина полиции
Теракт на авиационном заводе произошел в Анкаре
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: