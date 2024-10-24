Вышел первый тизер-трейлер нового сезона сериала "Разделение"

Apple представила первый тизер-трейлер второго сезона американского сериала "Разделение". К своим ролям вернулись Адам Скотт, Бритт Лауэр, Зак Черри и Джон Туртурро, сообщает Zakon.kz.

Вторая часть нашумевшего научно-фантастического триллера выйдет в январе.

Во второй части Марк продолжает расследование загадочных событий в компании Lumon Industries, которая специализируется на разделении рабочих и личных воспоминаний сотрудников.

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Из трейлера становится понятно, что герой возвращается в офис, слыша торопливые голоса из финала первого сезона, и обнаруживает там коллег, которых не узнает.

Продолжение "Разделения" будет состоять из 10 эпизодов. Премьера сериала состоится 17 января 2025 года, после чего новые серии будут выходить каждую пятницу до 21 марта.

Первый сезон получил 14 номинаций на премию "Эмми", в том числе за лучший драматический сериал, лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль.

Ранее Netflix показал новый трейлер второго и финального сезона популярного мультсериала "Аркейн".

