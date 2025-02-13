Вышел тизер сериала "Рассказ служанки"
Фото: Hulu
12 февраля Hulu представил тизер финального сезона популярного сериала, сообщает Zakon.kz.
По описанию к тизеру, непоколебимый дух и решимость Джун снова втягивают ее в борьбу за уничтожение Гилеада. Люк и Мойра присоединяются к сопротивлению. Серена пытается реформировать Гилеад, в то время как командор Лоренс и тетушка Лидия размышляют над тем, что они натворили, а Ник сталкивается с непростыми испытаниями для характера.
"Эта последняя глава путешествия Джун подчеркивает важность надежды, мужества, солидарности и стойкости в стремлении к справедливости и свободе", – гласит синопсис.
"Платье стало нашей униформой, а мы – армией", – произносит главная героиня Джун Осборн в тизере продолжения сериала.
Его премьера состоится 8 апреля.
April 8. Drop a 🩸 if you're ready. #TheHandmaidsTale pic.twitter.com/CHqT9RQXkn— The Handmaid's Tale (@HandmaidsOnHulu) February 12, 2025
А 5 февраля Universal Pictures показала трейлер фильма "Мир Юрского периода: Перерождение" со Скарлетт Йоханссон в главной роли.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript