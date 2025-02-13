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Культура и шоу-бизнес

Вышел тизер сериала "Рассказ служанки"

Фильм, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 02:20 Фото: Hulu
12 февраля Hulu представил тизер финального сезона популярного сериала, сообщает Zakon.kz.

По описанию к тизеру, непоколебимый дух и решимость Джун снова втягивают ее в борьбу за уничтожение Гилеада. Люк и Мойра присоединяются к сопротивлению. Серена пытается реформировать Гилеад, в то время как командор Лоренс и тетушка Лидия размышляют над тем, что они натворили, а Ник сталкивается с непростыми испытаниями для характера.

"Эта последняя глава путешествия Джун подчеркивает важность надежды, мужества, солидарности и стойкости в стремлении к справедливости и свободе", – гласит синопсис.

"Платье стало нашей униформой, а мы – армией", – произносит главная героиня Джун Осборн в тизере продолжения сериала.

Его премьера состоится 8 апреля.

А 5 февраля Universal Pictures показала трейлер фильма "Мир Юрского периода: Перерождение" со Скарлетт Йоханссон в главной роли.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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