Вышел тизер сериала "Рассказ служанки"

12 февраля Hulu представил тизер финального сезона популярного сериала, сообщает Zakon.kz.

По описанию к тизеру, непоколебимый дух и решимость Джун снова втягивают ее в борьбу за уничтожение Гилеада. Люк и Мойра присоединяются к сопротивлению. Серена пытается реформировать Гилеад, в то время как командор Лоренс и тетушка Лидия размышляют над тем, что они натворили, а Ник сталкивается с непростыми испытаниями для характера.

"Эта последняя глава путешествия Джун подчеркивает важность надежды, мужества, солидарности и стойкости в стремлении к справедливости и свободе", – гласит синопсис.

"Платье стало нашей униформой, а мы – армией", – произносит главная героиня Джун Осборн в тизере продолжения сериала.

Его премьера состоится 8 апреля.

А 5 февраля Universal Pictures показала трейлер фильма "Мир Юрского периода: Перерождение" со Скарлетт Йоханссон в главной роли.