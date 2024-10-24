Нового члена семьи показала Ерке Есмахан
Об этом 39-летняя артистка рассказала в Instagram-Stories.
"В нашем доме стало больше на одного дерзкого парня. Посмотрите на взгляд. Он же говорит: "Называйте меня тигром, а не кошкой", – написала Есмахан, опубликовав фото младшего сына Ислама с новым членом семьи.
Фото: Instagram/erke_esmahan
По словам Ерке, котенок – это подарок мужа детям. Она также опубликовала трогательное видео, где 11-месячный Ислам играется с "тигренком".
При этом певица не уточнила, какую же кличку выбрали котенку, но порадовала подписчиков милым снимком с мужем.
Фото: Instagram/erke_esmahan
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О подобном пополнении в семье 5 августа 2024 года сообщил известный российский музыкант Игорь Николаев. Тогда он опубликовал фото дочери Вероники, которая прижала к себе нового члена семьи – собачку по кличке Герда.