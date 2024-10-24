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51-летняя Хайди Клум в мини-платье вскружила голову поклонникам

51-летняя Хайди Клум в мини-платье вскружила голову поклонникам, фото - Новости Zakon.kz от 24.10.2024 17:04 Фото: Instagram/heidiklum
Немецкая супермодель Хайди Клум 23 октября 2024 года посетила торжественную церемонию. На ковровой дорожке 51-летняя ведущая затмила всех в эффектном розовом платье с огромным шлейфом, сообщает Zakon.kz.

Кроме восхищенных взглядов и комплиментов Клум удостоилась медийной премии за свое шоу Germany's next Topmodel.

Детали с мероприятия одна из самых известных моделей в мире показала в Instagram.

Пользователи Сети оставили многочисленные комментарии с поздравлениями, отметив, что Клум заслужила очередную награду.

Всемирная известность пришла к Хайди Клум в 1998 году, когда ее фото в купальнике было напечатано на обложке американского журнала Sports Illustrated, чей тираж достигает в США 20 млн.

23 октября 2024 года казахстанский и российский комик Нурлан Сабуров впервые за долгое время сделал публикацию на своей странице в соцсети. До этого он размещал фотографию в феврале 2024 года.

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