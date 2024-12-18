Танцующая в мини-платье 50-летняя Баян Алагузова восхитила поклонников

Сегодня, 18 декабря 2024 года, ночью известный казахстанский продюсер Баян Алагузова порадовала подписчиков в Instagram новой публикацией с мужем Турсеном, сообщает Zakon.kz.

Кадры, которыми поделилась 50-летняя многодетная мама, сняты в одном из ресторанов. В них продюсер предстала в мини-платье и исполнила танец с супругом.

"Я – огонь, ты – вода! Между нами любовь. Думаю, это предновогоднее настроение должно остаться в ленте!" – подписала публикацию Баян.

Поклонники просто завалили Алагузову восхищенными комплиментами. Без внимания не остался и 55-летний Турсен:

"И в 58 можно чувствовать себя на 18".

"Какой он классный, прям как мой муж".

"Какая женщина красивая, когда любима".

"Шикарная женщина! Я тоже мама двойни, в мечтах выглядеть так же".

"Блин, мне бы такую энергию в ее возрасте. Огонь! Вот что значит брать от жизни все".

"Какая красавица. Это и называется красиво стареть. Пусть и я буду такой же. Платье – шик".

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