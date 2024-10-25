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Известная певица выпустила новый аромат

Духи, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 07:42 Фото: Instagram/beyonce
Певица Бейонсе выпустила новый аромат Cé Lumière, сообщает Zakon.kz.

Новинку мировая знаменитость представила 24 октября на своей странице в Instagram. Известно, что на его создание певицу вдохновил ее кантри-альбомом Cowboy Carter. Отсюда и золотисто-пустынный оттенок флакона. Об этом пишет издание WWD.

"Cé Lumière пахнет черным перцем и мандарином, смешанными с жасмином и ревнем", – говорится в публикации.

В этом же месяце португальский футболист Криштиану Роналду выпустил коллекцию наручных часов, а Месси выставил на продажу свой первый парфюм за 105 долларов.

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