Известная певица выпустила новый аромат

Певица Бейонсе выпустила новый аромат Cé Lumière, сообщает Zakon.kz.

Новинку мировая знаменитость представила 24 октября на своей странице в Instagram. Известно, что на его создание певицу вдохновил ее кантри-альбомом Cowboy Carter. Отсюда и золотисто-пустынный оттенок флакона. Об этом пишет издание WWD.

"Cé Lumière пахнет черным перцем и мандарином, смешанными с жасмином и ревнем", – говорится в публикации.

В этом же месяце португальский футболист Криштиану Роналду выпустил коллекцию наручных часов, а Месси выставил на продажу свой первый парфюм за 105 долларов.