Екатерина Стриженова поздравила мужа с 37-й годовщиной свадьбы
"Ну вот и дожили до дня свадьбы – уже 37 лет, как нас официально расписали в ЗАГСЕ на Ленинградском проспекте (он назывался "Аист". Почему-то его уже нет). Помню, нам сказали "встаньте на зеленый коврик", – написала Стриженова.
Далее, по ее словам, заиграл вальс композитора Евгения Доги из фильма "Мой ласковый и нежный зверь".
"Мой дорогой, мой любимый, сильный и мужественный, резкий и прямолинейный, талантливый и гениальный, ласковый и нежный. Любовь – это болезнь. И очень заразная".Екатерина Стриженова
Поклонники поспешили поздравить одну из самых крепких пар на российском телевидении с важным событием.
- Долгих лет вашей прекрасной семье! Любим вас всех.
- Это счастье, сохранить любовь и бережные отношения.
- Самые красивые и необыкновенные!
- Ваша семья – эталон любви.
Артисты познакомились еще будучи школьниками на съемках советского фильма "Лидер", в котором оба были заняты в главных ролях. С тех пор они не расставались. В 1988 году у пары родилась дочь Анастасия, а в 2000 году – Александра.
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