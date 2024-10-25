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Екатерина Стриженова поздравила мужа с 37-й годовщиной свадьбы

Екатерина Стриженова поздравила мужа с 37-ой годовщиной свадьбы, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 13:54 Фото: Instagram/strizhenovae
56-летняя российская актриса Екатерина Стриженова посвятила трогательную публикацию мужу Александру в социальных сетях, где с теплотой вспомнила, как началась их супружеская жизнь, сообщает Zakon.kz.

"Ну вот и дожили до дня свадьбы – уже 37 лет, как нас официально расписали в ЗАГСЕ на Ленинградском проспекте (он назывался "Аист". Почему-то его уже нет). Помню, нам сказали "встаньте на зеленый коврик", – написала Стриженова.

Далее, по ее словам, заиграл вальс композитора Евгения Доги из фильма "Мой ласковый и нежный зверь".

"Мой дорогой, мой любимый, сильный и мужественный, резкий и прямолинейный, талантливый и гениальный, ласковый и нежный. Любовь – это болезнь. И очень заразная".Екатерина Стриженова

Поклонники поспешили поздравить одну из самых крепких пар на российском телевидении с важным событием.

  • Долгих лет вашей прекрасной семье! Любим вас всех.
  • Это счастье, сохранить любовь и бережные отношения.
  • Самые красивые и необыкновенные!
  • Ваша семья – эталон любви.

Артисты познакомились еще будучи школьниками на съемках советского фильма "Лидер", в котором оба были заняты в главных ролях. С тех пор они не расставались. В 1988 году у пары родилась дочь Анастасия, а в 2000 году – Александра.

Ранее 41-летний резидент Comedy Club Демис Карибидис разместил редкое фото. Примерный семьянин нечасто радует общественность снимками с близкими ему людьми.

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