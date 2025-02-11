Екатерина Стриженова прервала молчание после смерти свекра
Фото: Instagram/strizhenovae
Советская и российская актриса, тележурналист и ведущая Екатерина Стриженова сегодня, 11 февраля 2025 года, вышла на связь с подписчиками в Instagram после смерти свекра – народного артиста СССР Олега Стриженова, сообщает Zakon.kz.
56-летняя артистка опубликовала черно-белое фото отца супруга, под которым написала:
"Для всех желающих проститься с народным артистом СССР Олегом Александровичем Стриженовым: отпевание пройдет завтра, 12 февраля, в 12:30 в Храме Святителя Николая на Трех Горах по адресу: Нововаганьский переулок, дом 9".
Друзья, коллеги, а также подписчики Стриженовой вновь выразили семье свои соболезнования:
- "Соболезную!"
- "Светлая память!"
- "Примите соболезнования, скорбим вместе с вами… Эпоха уходит".
- "Светлая память и царствие небесное. Соболезную всей вашей семье".
В августе 2019 года Олегу Стриженову исполнилось 90 лет.
9 февраля 2025 года стало известно, что скончался народный артист СССР Олег Стриженов. Ему было 95 лет.
Поделиться новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript