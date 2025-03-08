Сати Казанову заподозрили в связи с сектой

В октябре 2024 года российская певица Сати Казанова родила дочь. Теперь певица приобщает ее к своим интересам. На ее странице в соцсетях появилась публикация, где артистка держит 3-месячную дочь и исполняет индийскую песню, сообщает Zakon.kz.

В этот момент Сати Казанова находилась в индийской одежде среди людей, одетых подобным образом и слегка покачивалась из стороны в сторону.

Фото: Instagram/satikazanova

На видео Казанова исполняла песню на иностранном языке, а находящиеся вокруг люди подпевали ей. На лице артистки изображены символы.

Многие поклонники Сати удивляются происходящему со звездой и даже предполагают, что она попала в секту.

"Уже ребенок в секте. Ей лечиться надо";

"Из крайности в крайность. Совсем уже";

"Господи, что с ней творится? Родственники вообще видят?";

"Сати в секте! Надо спасать";

"Боль. Бедный ребенок".

Некоторые фолловеры певицы уверяют, что она исполняет мантру, которая свойственна движению кришнаитов.

Уже несколько лет Сати Казанова интересуется восточными релиогиозными практиками. Даже новость о долгожданной беременности не смогла помешать планам певицы отправиться в паломнический тур в Индию.

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