Сати Казанову заподозрили в связи с сектой
В этот момент Сати Казанова находилась в индийской одежде среди людей, одетых подобным образом и слегка покачивалась из стороны в сторону.
Фото: Instagram/satikazanova
На видео Казанова исполняла песню на иностранном языке, а находящиеся вокруг люди подпевали ей. На лице артистки изображены символы.
Многие поклонники Сати удивляются происходящему со звездой и даже предполагают, что она попала в секту.
- "Уже ребенок в секте. Ей лечиться надо";
- "Из крайности в крайность. Совсем уже";
- "Господи, что с ней творится? Родственники вообще видят?";
- "Сати в секте! Надо спасать";
- "Боль. Бедный ребенок".
Некоторые фолловеры певицы уверяют, что она исполняет мантру, которая свойственна движению кришнаитов.
Уже несколько лет Сати Казанова интересуется восточными релиогиозными практиками. Даже новость о долгожданной беременности не смогла помешать планам певицы отправиться в паломнический тур в Индию.
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