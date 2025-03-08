#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
494.84
537.4
5.58
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
494.84
537.4
5.58
Культура и шоу-бизнес

Сати Казанову заподозрили в связи с сектой

Российская певица, звезда соцсетей, исполнительница, фото - Новости Zakon.kz от 09.03.2025 03:55 Фото: Instagram/satikazanova
В октябре 2024 года российская певица Сати Казанова родила дочь. Теперь певица приобщает ее к своим интересам. На ее странице в соцсетях появилась публикация, где артистка держит 3-месячную дочь и исполняет индийскую песню, сообщает Zakon.kz.

В этот момент Сати Казанова находилась в индийской одежде среди людей, одетых подобным образом и слегка покачивалась из стороны в сторону.

Фото: Instagram/satikazanova

На видео Казанова исполняла песню на иностранном языке, а находящиеся вокруг люди подпевали ей. На лице артистки изображены символы.

Многие поклонники Сати удивляются происходящему со звездой и даже предполагают, что она попала в секту.

  • "Уже ребенок в секте. Ей лечиться надо";
  • "Из крайности в крайность. Совсем уже";
  • "Господи, что с ней творится? Родственники вообще видят?";
  • "Сати в секте! Надо спасать";
  • "Боль. Бедный ребенок".

Некоторые фолловеры певицы уверяют, что она исполняет мантру, которая свойственна движению кришнаитов.

Уже несколько лет Сати Казанова интересуется восточными релиогиозными практиками. Даже новость о долгожданной беременности не смогла помешать планам певицы отправиться в паломнический тур в Индию.

Ранее Пэрис Хилтон обвинили в поверхностном материнстве.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Наташа Королёва обратилась к Тарзану
Культура и шоу-бизнес
01:08, 09 марта 2025
Наташа Королёва обратилась к Тарзану
Жених Ксении Бородиной подарил ей сумку за 17 млн тенге на ее 42-летие
Культура и шоу-бизнес
23:14, 08 марта 2025
Жених Ксении Бородиной подарил ей сумку за 17 млн тенге на ее 42-летие
Димаш Кудайберген трогательно обратился к женщинам
Культура и шоу-бизнес
21:22, 08 марта 2025
Димаш Кудайберген трогательно обратился к женщинам
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: