Президент поблагодарил Баян Алагузову за вклад в культуру

Казахстанский продюсер Баян Алагузова в День Республики получила грамоту от президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

Об этом она 25 октября рассказала на своей странице в Instagram. Алагузова опубликовала фото благодарственного письма.

Токаев поздравил ее с Днем Республики и поблагодарил за плодотворный труд.

"Вы внесли значительный вклад в развитие отечественной культуры и искусства, реализовав ряд крупных проектов, получивших высокую оценку общественности в области телевидения, кино и музыки", – говорится в тексте грамоты.

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

Президент также пожелал продюсеру крепкого здоровья, благополучия семье и успехов в работе.

Ранее Баян Алагузова, не так давно ставшая дважды мамой, решила вспомнить детские моменты и порассуждала о том, как развить в детях ответственность.

