Президент поблагодарил Баян Алагузову за вклад в культуру
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер Баян Алагузова в День Республики получила грамоту от президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.
Об этом она 25 октября рассказала на своей странице в Instagram. Алагузова опубликовала фото благодарственного письма.
Токаев поздравил ее с Днем Республики и поблагодарил за плодотворный труд.
"Вы внесли значительный вклад в развитие отечественной культуры и искусства, реализовав ряд крупных проектов, получивших высокую оценку общественности в области телевидения, кино и музыки", – говорится в тексте грамоты.
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Президент также пожелал продюсеру крепкого здоровья, благополучия семье и успехов в работе.
Ранее Баян Алагузова, не так давно ставшая дважды мамой, решила вспомнить детские моменты и порассуждала о том, как развить в детях ответственность.
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