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Президент поблагодарил Баян Алагузову за вклад в культуру

Президент поблагодарил Баян Алагузову за вклад в культуру , фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2024 00:35 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанский продюсер Баян Алагузова в День Республики получила грамоту от президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

Об этом она 25 октября рассказала на своей странице в Instagram. Алагузова опубликовала фото благодарственного письма. 

Токаев поздравил ее с Днем Республики и поблагодарил за плодотворный труд. 

"Вы внесли значительный вклад в развитие отечественной культуры и искусства, реализовав ряд крупных проектов, получивших высокую оценку общественности в области телевидения, кино и музыки", – говорится в тексте грамоты.
Президент поблагодарил Баян Алагузову за вклад в культуру , фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2024 00:35

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

Президент также пожелал продюсеру крепкого здоровья, благополучия семье и успехов в работе. 

Ранее Баян Алагузова, не так давно ставшая дважды мамой, решила вспомнить детские моменты и порассуждала о том, как развить в детях ответственность. 

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