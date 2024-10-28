Нелепая ситуация на концерте Натальи Подольской рассмешила певицу и ее поклонников

Белорусская и российская поп-певица Наталья Подольская вместе с поклонниками посмеялась над ситуацией, которая произошла на ее концерте, сообщает Zakon.kz.

Кадрами нелепой ситуации участница "Фабрики звезд – 5" поделилась в своем Instagram сегодня, 28 октября 2024 года. Оказалось, танцоры не смогли поднять 42-летнюю артистку. Видимо, из-за костюма. Но конфуз никак не расстроил певицу, она посмеялась и продолжила свое выступление.

"Эх, не поднять балерину… А с вами случались нелепые ситуации прилюдно?" – написала Подольская под публикацией.

Подписчики восхитились Натальей и отметили, что такие ситуации делают артистку ближе к ним. Все сошлись в том, что у певицы – отличное чувство юмора:

"Мужчины совсем силу потеряли".

"Какое красивое платье, обожаю вас".

"Как мило, это делает вас ближе к нам".

"Натусь, этот смех... Из любой ситуации с улыбкой – это про тебя".

"Прекрасно, когда артист сам смеется и выходит из ситуации легко".

"Ой, да все классно! Чувство юмора – отличное, вообще все прекрасно, Наталья – чудесная! Со всеми всякое случалось".

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