Нелепая ситуация на концерте Натальи Подольской рассмешила певицу и ее поклонников
Фото: Instagram/nataliapodolskaya
Белорусская и российская поп-певица Наталья Подольская вместе с поклонниками посмеялась над ситуацией, которая произошла на ее концерте, сообщает Zakon.kz.
Кадрами нелепой ситуации участница "Фабрики звезд – 5" поделилась в своем Instagram сегодня, 28 октября 2024 года. Оказалось, танцоры не смогли поднять 42-летнюю артистку. Видимо, из-за костюма. Но конфуз никак не расстроил певицу, она посмеялась и продолжила свое выступление.
"Эх, не поднять балерину… А с вами случались нелепые ситуации прилюдно?" – написала Подольская под публикацией.
Подписчики восхитились Натальей и отметили, что такие ситуации делают артистку ближе к ним. Все сошлись в том, что у певицы – отличное чувство юмора:
- "Мужчины совсем силу потеряли".
- "Какое красивое платье, обожаю вас".
- "Как мило, это делает вас ближе к нам".
- "Натусь, этот смех... Из любой ситуации с улыбкой – это про тебя".
- "Прекрасно, когда артист сам смеется и выходит из ситуации легко".
- "Ой, да все классно! Чувство юмора – отличное, вообще все прекрасно, Наталья – чудесная! Со всеми всякое случалось".
Материал по теме
Владимир Пресняков и Наталья Подольская уехали из России
22 октября 2024 года Наталья Подольская трогательно обратилась к младшему сыну Ивану.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript