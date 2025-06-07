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Культура и шоу-бизнес

Наталья Подольская опубликовала фотографии со своей роскошной свадьбы и показала гостей

Наталья Подольская опубликовала фотографии со своей роскошной свадьбы и показала гостей, фото - Новости Zakon.kz от 07.06.2025 15:15 Фото: Instagram/nataliapodolskaya
Российская поп-певица, участница "Фабрики звезд-5" Наталья Подольская порадовала своих подписчиков в Instagram фотографиями с семейного торжества, сообщает Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что Владимир Пресняков и Наталья Подольская сыграли вторую свадьбу в честь 20-летия отношений.

Сегодня, 7 июня 2025 года, счастливая певица опубликовала серию снимков с роскошной свадьбы.

"Второй день летаем в облаках от эмоций после нашего праздника. Мы мечтали устроить пышное торжество в честь 20-летия нашей совместной жизни. Мы годимся такой цифрой. Мы хотели, чтобы наши дети видели таких счастливых маму и папу на празднике любви. Мы благодарны нашим дорогим родным и любимым друзьям, которые разделили этот день с нами. Мы вас очень любим", – написала 43-летняя Подольская.

Они совместно с 57-летним супругом поблагодарили каждого человека, кто помог организовать их праздник.

"Это огромный процесс за кадром, благодаря которому получилось создать ту атмосферу вечера, о которой мы и мечтали", – заключила Наталья.

Подписчики поблагодарили Подольскую за кадры и пожелали семье счастья:

  • "Любви вам вечной, прекрасные!"
  • "Какие фото! Какой вечер! Какие вы!"
  • "Будьте счастливы! Долгие лета вашим родителям!"
  • "Как будто фильм красивый посмотрела! Спасибо за эмоции!"
  • "Ко всем комплиментам: родители-Пресняковы – потрясающие!"
  • "Не могу перестать вспоминать и восхищаться каждой минутой этого праздника!"
  • "Какие же вы счастливые и влюбленные! Беру пример с вас! Долгих лет вам, дорогие мои!"
  • "Какая красивая семья, душа радуется! Долгих счастливых лет вам! Приятно смотреть на вас!"

Отметим, что среди приглашенных были Леонид Агутин и Анжелика Варум, Александр и Анжелика Ревва, Лариса Долина, Григорий Лепс, Полина Гагарина, Пелагея, Дмитрий Песков и Татьяна Навка, Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, Игорь Крутой, Юлианна Караулова.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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