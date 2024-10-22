К младшему сыну трогательно обратилась Наталья Подольская
В связи со знаменательной датой 42-летняя артистка в своем Instagram поделилась трогательными семейными фото и видео. На кадрах она позирует с мужем – эстрадным певцом Владимиром Пресняковым-младшим, и двумя сыновьями.
"Мой самый ласковый Иван на свете, мой сыночек, с днем рождения! Ты – мое второе крыло, мое счастье, моя нежность и любовь! Будь здоров и счастлив, весел и умен! Твоя семья любит тебя очень сильно", – написала Наталья Подольская.
Комментаторы присоединились к поздравлениям и пожелали имениннику здоровья и верных друзей:
- "С днем Ванечки! Счастья малышу и его прекрасным родителям!"
- "Наташенька, с днем рождения Ванечку! Классный парень растет!"
- "Ого, уже четыре года! Поздравляю мамочку и Ванечку с праздником! Пусть остается таким же любвеобильным и добрым".
- "С днем рождения! Пусть растет здоровеньким и чтобы на пути ему встречались верные друзья, а вы всегда будете ему поддержкой и опорой".
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В начале августа 2024 года стало известно, что Владимир Пресняков и Наталья Подольская уехали из России на отдых в Испанию. Там к ним присоединился Никита (сын Преснякова от брака с Кристиной Орбакайте).