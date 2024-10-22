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К младшему сыну трогательно обратилась Наталья Подольская

К младшему сыну трогательно обратилась Наталья Подольская, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2024 15:37 Фото: Instagram/nataliapodolskaya
Белорусская и российская поп-певица, участница "Фабрики звезд – 5", представлявшая Россию на конкурсе песни "Евровидение-2005", Наталья Подольская трогательно обратилась к сыну Ивану. Ему сегодня, 22 октября 2024 года, исполняется четыре годика, сообщает Zakon.kz.

В связи со знаменательной датой 42-летняя артистка в своем Instagram поделилась трогательными семейными фото и видео. На кадрах она позирует с мужем – эстрадным певцом Владимиром Пресняковым-младшим, и двумя сыновьями.

"Мой самый ласковый Иван на свете, мой сыночек, с днем рождения! Ты – мое второе крыло, мое счастье, моя нежность и любовь! Будь здоров и счастлив, весел и умен! Твоя семья любит тебя очень сильно", – написала Наталья Подольская.

Комментаторы присоединились к поздравлениям и пожелали имениннику здоровья и верных друзей:

  • "С днем Ванечки! Счастья малышу и его прекрасным родителям!"
  • "Наташенька, с днем рождения Ванечку! Классный парень растет!"
  • "Ого, уже четыре года! Поздравляю мамочку и Ванечку с праздником! Пусть остается таким же любвеобильным и добрым".
  • "С днем рождения! Пусть растет здоровеньким и чтобы на пути ему встречались верные друзья, а вы всегда будете ему поддержкой и опорой".

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В начале августа 2024 года стало известно, что Владимир Пресняков и Наталья Подольская уехали из России на отдых в Испанию. Там к ним присоединился Никита (сын Преснякова от брака с Кристиной Орбакайте).

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