Семейное фото Брюса Уиллиса обрадовало его поклонников
Фото: Instagram/brucewillisbw
Фото Брюса Уиллиса с родными вызвало радость у поклонников знаменитости, сообщает Zakon.kz.
Свежее фото улыбающегося американского актера появилось 28 октября на его странице в Instagram. В прекрасном настроении его запечатлели с женой Эммой Хеминг и внучками на побережье в США.
Таким радостным тяжелобольного Брюса поклонники не видели очень давно.
"Будь здоров, "крепкий орешек"!" – пожелали ему в комментариях поклонники.
А другой известный актер – Том Холланд на днях героически спас возлюбленную Зендаю от назойливых фанатов.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript