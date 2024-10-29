Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Семейное фото Брюса Уиллиса обрадовало его поклонников

Актер, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 08:28 Фото: Instagram/brucewillisbw
Фото Брюса Уиллиса с родными вызвало радость у поклонников знаменитости, сообщает Zakon.kz.

Свежее фото улыбающегося американского актера появилось 28 октября на его странице в Instagram. В прекрасном настроении его запечатлели с женой Эммой Хеминг и внучками на побережье в США.

Таким радостным тяжелобольного Брюса поклонники не видели очень давно.

"Будь здоров, "крепкий орешек"!" – пожелали ему в комментариях поклонники.

А другой известный актер – Том Холланд на днях героически спас возлюбленную Зендаю от назойливых фанатов.

Читайте также

Жулдыз Абдукаримова с четырьмя детьми уехала из Астаны
Жена Кайрата Нуртаса с четырьмя детьми улетела из Астаны
Повзрослевшая внучка 70-летнего Игоря Крутого восхитила подписчиков композитора танцем
Повзрослевшая внучка 70-летнего Игоря Крутого восхитила подписчиков композитора танцем
Instasamka станет солисткой группы &quot;Ленинград&quot;
Instasamka станет солисткой группы "Ленинград"
Алия Абди
Уиллис Брюс 2024 год Актеры Фанаты Болезни Кино Семья Отдых
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Телевидение и радио отключат по всему Казахстану 30 октября
Телевидение и радио отключат по всему Казахстану 30 октября
детей экстренно вывозят из российского пансионата
Казахстанских школьников экстренно вывозят из российского пансионата
Топ идеальных пород собак для содержания в квартире
Пять лучших пород собак для содержания в квартире
Утопающий в облаках самый высокий небоскреб в Казахстане восхитил Казнет
Утопающий в облаках самый высокий небоскреб в Казахстане восхитил Казнет
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: