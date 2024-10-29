Семейное фото Брюса Уиллиса обрадовало его поклонников

Фото Брюса Уиллиса с родными вызвало радость у поклонников знаменитости, сообщает Zakon.kz.

Свежее фото улыбающегося американского актера появилось 28 октября на его странице в Instagram. В прекрасном настроении его запечатлели с женой Эммой Хеминг и внучками на побережье в США.

Таким радостным тяжелобольного Брюса поклонники не видели очень давно.

"Будь здоров, "крепкий орешек"!" – пожелали ему в комментариях поклонники.

А другой известный актер – Том Холланд на днях героически спас возлюбленную Зендаю от назойливых фанатов.