"Так мило": дочь Брюса Уиллиса показала редкое фото с отцом
Таллула Уиллис поделилась в Instagram фотографией с отцом. На снимке она целует его в лоб и нежно держит за голову. Снимок сопровождается надписью:
"So cute!" ("Так мило!").
В комментариях подписчики желают здоровья голливудской звезде и вспоминают фильмы с ним:
- Любил Брюса с тех пор, как я и моя мама смотрели "Детективное агентство "Лунный свет"" много лет назад. Блестящий актер.
- Вчера вечером посмотрел "Пятый элемент". Это заставило меня почувствовать себя так хорошо. Спасибо, мистер Уиллис, за молодость, наполненную воспоминаниями о кино.
- Твой отец – лучший. Мы смотрим все его фильмы.
- Я всегда буду любить тебя, Брюс. Я также хочу поблагодарить твою семью за то, что они держат нас в курсе событий, не сдавайся!
71-летний Брюс Уиллис известен ролями в культовых фильмах, среди которых "Крепкий орешек", "Пятый элемент" и "Девять ярдов". В последние годы актерской карьеры поклонники начали замечать странности в поведении знаменитости.
В 2022 году семья Брюса Уиллиса объявила о завершении его актерской карьеры после того, как ему диагностировали афазию – неврологическое расстройство, которое приводит к нарушению речи. В 2023 году родные сообщили, что у него лобно-височная деменция.
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