"Так мило": дочь Брюса Уиллиса показала редкое фото с отцом

Дочь Брюса Уиллиса Таллула порадовала поклонников, опубликовав новое фото с отцом, сообщает Zakon.kz.

Таллула Уиллис поделилась в Instagram фотографией с отцом. На снимке она целует его в лоб и нежно держит за голову. Снимок сопровождается надписью:

"So cute!" ("Так мило!").

В комментариях подписчики желают здоровья голливудской звезде и вспоминают фильмы с ним:

Любил Брюса с тех пор, как я и моя мама смотрели "Детективное агентство "Лунный свет"" много лет назад. Блестящий актер.

Вчера вечером посмотрел "Пятый элемент". Это заставило меня почувствовать себя так хорошо. Спасибо, мистер Уиллис, за молодость, наполненную воспоминаниями о кино.

Твой отец – лучший. Мы смотрим все его фильмы.

Я всегда буду любить тебя, Брюс. Я также хочу поблагодарить твою семью за то, что они держат нас в курсе событий, не сдавайся!

71-летний Брюс Уиллис известен ролями в культовых фильмах, среди которых "Крепкий орешек", "Пятый элемент" и "Девять ярдов". В последние годы актерской карьеры поклонники начали замечать странности в поведении знаменитости.

В 2022 году семья Брюса Уиллиса объявила о завершении его актерской карьеры после того, как ему диагностировали афазию – неврологическое расстройство, которое приводит к нарушению речи. В 2023 году родные сообщили, что у него лобно-височная деменция.

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