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Культура и шоу-бизнес

"Так мило": дочь Брюса Уиллиса показала редкое фото с отцом

Актер Брюс Уиллис, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2026 04:27 Фото: wikimedia
Дочь Брюса Уиллиса Таллула порадовала поклонников, опубликовав новое фото с отцом, сообщает Zakon.kz.

Таллула Уиллис поделилась в Instagram фотографией с отцом. На снимке она целует его в лоб и нежно держит за голову. Снимок сопровождается надписью:

"So cute!" ("Так мило!").

В комментариях подписчики желают здоровья голливудской звезде и вспоминают фильмы с ним:

  • Любил Брюса с тех пор, как я и моя мама смотрели "Детективное агентство "Лунный свет"" много лет назад. Блестящий актер.
  • Вчера вечером посмотрел "Пятый элемент". Это заставило меня почувствовать себя так хорошо. Спасибо, мистер Уиллис, за молодость, наполненную воспоминаниями о кино.
  • Твой отец – лучший. Мы смотрим все его фильмы.
  • Я всегда буду любить тебя, Брюс. Я также хочу поблагодарить твою семью за то, что они держат нас в курсе событий, не сдавайся!

71-летний Брюс Уиллис известен ролями в культовых фильмах, среди которых "Крепкий орешек", "Пятый элемент" и "Девять ярдов". В последние годы актерской карьеры поклонники начали замечать странности в поведении знаменитости.

В 2022 году семья Брюса Уиллиса объявила о завершении его актерской карьеры после того, как ему диагностировали афазию – неврологическое расстройство, которое приводит к нарушению речи. В 2023 году родные сообщили, что у него лобно-височная деменция.

Специалисты выясняют точные обстоятельства гибели музыкального критика Сергея Соседова. Сообщается, что если проверка свяжет его смерть с нарушениями безопасности в гостинице, в которой он погиб, ответственному руководителю или сотруднику грозит тюрьма.

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Камила Салкымбаева
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