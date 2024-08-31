Серьезный разговор: Илья Ильин с женой расписали жизнь маленькой дочери на годы вперед

Илья и Татьяна Ильины, которые полгода назад стали родителями малышки Аили, расписали на годы вперед жизнь своей наследницы, сообщает Zakon.kz.

Видео серьезного разговора известный казахстанский тяжелоатлет, а ныне предприниматель поделился в Instagram 31 августа 2024 года.

"Сегодня суббота, и у нас с дочей серьезный разговор. Я говорю: "Ну, доча, как будем 30 млн долларов зарабатывать? Программу строим. Тебе уже полгодика, все, давай, думай". Сначала мы с тобой пойдем, в первую очередь просто пойдем, потом на горшок будем учиться ходить... Потом детский садик хороший, в школу", – сказал Илья Ильин, обращаясь к дочери.

Татьяна добавила "очень важный пункт", уточнив, что Аили "нужно научиться есть", так как малышка пока не совсем хорошо с этим справляется.

Супруги даже успели выбрать университет, в котором будет учиться их наследница. Выбирая между заграничным и отечественным вузами, они остановились на одном из престижных казахстанских университетов.

Вместе с тем Илья спросил у жены, на кого и на каком факультете будет учиться их дочь. На это Татьяна ответила: "Сама пусть выбирает, большая уже, уже полгодика, пусть думает".

"Только не на спортивный, ладно, хорошо?" – заключил Ильин, обращаясь к дочери.

Подписчикам разговор именитого спортсмена с дочерью понравился. Они пожелали семье здоровья, а Аили – счастья:

"Хорошая тема для разговора".

"Пусть ваша доча растет здоровой, счастливой и умной девочкой!"

"Полгодика, уже родители напрягают. Правильно, молодцы, пусть растет здоровой, счастливой и вас радует".

"Красивый, замечательный, народный, всеми любимый Илья, здоровья вам и вашей семье. Доченька – прелесть".

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