Серьезный разговор: Илья Ильин с женой расписали жизнь маленькой дочери на годы вперед
Видео серьезного разговора известный казахстанский тяжелоатлет, а ныне предприниматель поделился в Instagram 31 августа 2024 года.
"Сегодня суббота, и у нас с дочей серьезный разговор. Я говорю: "Ну, доча, как будем 30 млн долларов зарабатывать? Программу строим. Тебе уже полгодика, все, давай, думай". Сначала мы с тобой пойдем, в первую очередь просто пойдем, потом на горшок будем учиться ходить... Потом детский садик хороший, в школу", – сказал Илья Ильин, обращаясь к дочери.
Татьяна добавила "очень важный пункт", уточнив, что Аили "нужно научиться есть", так как малышка пока не совсем хорошо с этим справляется.
Супруги даже успели выбрать университет, в котором будет учиться их наследница. Выбирая между заграничным и отечественным вузами, они остановились на одном из престижных казахстанских университетов.
Вместе с тем Илья спросил у жены, на кого и на каком факультете будет учиться их дочь. На это Татьяна ответила: "Сама пусть выбирает, большая уже, уже полгодика, пусть думает".
"Только не на спортивный, ладно, хорошо?" – заключил Ильин, обращаясь к дочери.
Подписчикам разговор именитого спортсмена с дочерью понравился. Они пожелали семье здоровья, а Аили – счастья:
- "Хорошая тема для разговора".
- "Пусть ваша доча растет здоровой, счастливой и умной девочкой!"
- "Полгодика, уже родители напрягают. Правильно, молодцы, пусть растет здоровой, счастливой и вас радует".
- "Красивый, замечательный, народный, всеми любимый Илья, здоровья вам и вашей семье. Доченька – прелесть".
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