Повзрослевшая звезда "Отчаянных домохозяек" потеряла ребенка

22-летняя актриса Мэдисон Де Ла Гарза, известная по роли дочери героини Евы Лонгории в сериале "Отчаянные домохозяйки", поделилась трагической новостью в личном блоге, сообщает Zakon.kz.

Девушка готовилась стать мамой и ничто не предвещало беды. Еще в сентябре актриса опубликовала кадр с молодым человеком – 27-летним актером Райаном Митчеллом. В посте она призналась в любви к нему. Она не подозревала, что следующий пост будет посвящен настоящей семейной трагедии.

"Вечером 27 сентября, после экстренного кесарева сечения, Райан и я держали нашу маленькую девочку в первый и последний раз. Спасибо тебе, Ксиомара, что сделала нас родителями самого необыкновенного ангелочка на небесах. Мама и папа любят тебя, сладкая девочка", – написала актриса на своей странице.

В комментариях к малышке обратилась и сестра актрисы – певица Деми Ловато. Она трогательно сообщила, что "останется тетей девочки навсегда".

Ранее голливудская актриса Анджелина Джоли заявила, что никто из ее детей не захочет стать артистом, и объяснила, почему.

