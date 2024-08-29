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Звезда "Игры престолов" снимется в сериале про СССР

Эмилия Кларк в новом сериале, фото - Новости Zakon.kz от 29.08.2024 05:58 Фото: Instagram/emilia_clarke
37-летняя британская актриса Эмилия Кларк исполнит главную роль и выступит в качестве исполнительного продюсера в новом сериале стриминга Peacock, сообщает Zakon.kz.

По информации Variety, шпионский триллер называется "PONIES", что можно дословно перевести как "лица, не представляющие интереса".

По сюжету, события происходят в 1977 году в Москве. Две героини анонимно работают секретарями в американском посольстве. После того как их мужья погибают при таинственных обстоятельствах в СССР, девушки становятся оперативниками ЦРУ. Героиню Кларк зовут Беа, она дочь советских иммигрантов, хорошо образованна и говорит по-русски.

Ее коллега – Твила приехала из небольшого города, она довольно резкая и бесстрашная. Вместе они работают над тем, чтобы раскрыть громадный заговор времен холодной войны и тайну, из-за которой стали вдовами.

Ранее американский актер, сыгравший Джона Сноу, рассказал об ошибках финала сериала "Игра престолов".

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