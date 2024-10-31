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Учитель английского из Актау перепел Эминема

Песня, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 07:20 Фото: Instagram/aibol.english
Школьный учитель английского языка по имени Айбол по уровню исполнительского мастерства догнал известного рэп-исполнителя, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что его видео, снятое друзьями в салоне автомобиля, завирусилось в социальной сети TikTok, набрав за пару дней несколько миллионов просмотров и восторженных отзывов. Казахстанцы были потрясены уровнем исполнительского мастерства Айбола.

Кто-то из комментаторов даже обратился к Димашу Кудайбергену с просьбой помочь учителю из Актау раскрутиться на мировой сцене. Другие же комментаторы предложили ему устроить песенный батл с героиней другого завирусившегося видео с песней Coolio и L.V. "Gangsta’s Paradise". Отметив, что в прошлом гангстер-певица тоже преподавала английский язык.

После такой славы школа, в которой преподает талантливый учитель, опубликовала 30 октября на своей странице видео с его участием.

В середине октября харизматичная и самобытная рэп-исполнительница из Казахстана встретилась с известным российским ведущим Андреем Малаховым.

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