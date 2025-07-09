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Мир

Трамп восхитился уровнем английского президента Либерии

Трамп оценил уровень английского языка президента Либерии , фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2025 04:28 Фото: whitehouse
На днях президент США Дональд Трамп остался в восторге от уровня владения английским языком президентом Либерии, сообщает Zakon.kz.

Когда президент Джозеф Боакаи закончил говорить на встрече, Трамп поинтересовался, где тот научился настолько "красиво" говорить. Боакаи ответил, что в Либерии.

"У меня есть люди, которые сидят за этим столом и близко не могут говорить так же хорошо", – добавил Трамп.

Боакай об этом благоразумно молчал. Он лишь кивал в ответ на вопросы Трампа об образовании.

Другие президенты прибыли на саммит в Вашингтон из стран, где государственными являются французский, португальский и арабский языки, Трамп слушал их через переводчик. Оказалось, что в Либерии официальным языком является английский.

А эксперты моды оставили положительные отзывы выбору нарядов Кейт Миддлтон по случаю визита Эмманюэля и Бриджит Макрон в Великобританию.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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