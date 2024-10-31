Новый наряд Ксении Собчак оценили в сети со словами "чем смешнее, тем моднее"

42-летняя российская ведущая Ксения Собчак любит и не боится смелых образов. Несмотря на то, что ее выбор зачастую подвергается критике, общественница продолжает удивлять интересными модными выходами, сообщает Zakon.kz.

К примеру, сегодня, 31 октября 2024 года, актриса поделилась новыми снимками, по всей вероятности, отправляясь на очередное гламурное мероприятие.

В описании к публикации Собчак также вспомнила и блогера Анастасию Ивлееву.

"Бывает, вот приклеится слово – не оторвешь. На давних съемках нашего интервью Настя Ивлеева назвала мою машину "буханка". И это навсегда осталось со мной. Обожаю свою буханочку и последние дни, когда за обувь на улице можно не переживать". Ксения Собчак

Кроме того, экс-ведущая реалити-шоу "Дом 2" перечислила имена дизайнеров своего наряда.

Комментаторы неоднозначно оценили старания Собчак. Если одни оставили ряд комплиментов, то другие засомневались в удачности выбора.

Может, просто себя долларами обклеить?

Просто взрыв стиля.

Собчак всегда была стильной мадамой. Но последнее время превзошла сама себя! Образы один круче другого!

Почему вы так нелепо постоянно одеты. Каждая вещь отдельно ок, но вместе как клоун.

Собчак пойдут прогулки в паре с Филиппом Бедросовичем.

Ей просто скучно.

Носки хороши.

Красивая, успешная... но почему-то ее жалко, такое ощущение, что она хочет всех убедить, что у нее все хорошо...

Чем смешнее, тем моднее.

16 октября 2024 года Собчак сменила имидж. Для фотосессии она временно стала брюнеткой.