Новый наряд Ксении Собчак оценили в сети со словами "чем смешнее, тем моднее"
Фото: Instagram/xenia_sobchak
42-летняя российская ведущая Ксения Собчак любит и не боится смелых образов. Несмотря на то, что ее выбор зачастую подвергается критике, общественница продолжает удивлять интересными модными выходами, сообщает Zakon.kz.
К примеру, сегодня, 31 октября 2024 года, актриса поделилась новыми снимками, по всей вероятности, отправляясь на очередное гламурное мероприятие.
В описании к публикации Собчак также вспомнила и блогера Анастасию Ивлееву.
"Бывает, вот приклеится слово – не оторвешь. На давних съемках нашего интервью Настя Ивлеева назвала мою машину "буханка". И это навсегда осталось со мной. Обожаю свою буханочку и последние дни, когда за обувь на улице можно не переживать".Ксения Собчак
Кроме того, экс-ведущая реалити-шоу "Дом 2" перечислила имена дизайнеров своего наряда.
Комментаторы неоднозначно оценили старания Собчак. Если одни оставили ряд комплиментов, то другие засомневались в удачности выбора.
- Может, просто себя долларами обклеить?
- Просто взрыв стиля.
- Собчак всегда была стильной мадамой. Но последнее время превзошла сама себя! Образы один круче другого!
- Почему вы так нелепо постоянно одеты. Каждая вещь отдельно ок, но вместе как клоун.
- Собчак пойдут прогулки в паре с Филиппом Бедросовичем.
- Ей просто скучно.
- Носки хороши.
- Красивая, успешная... но почему-то ее жалко, такое ощущение, что она хочет всех убедить, что у нее все хорошо...
- Чем смешнее, тем моднее.
16 октября 2024 года Собчак сменила имидж. Для фотосессии она временно стала брюнеткой.
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