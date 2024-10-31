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Новый наряд Ксении Собчак оценили в сети со словами "чем смешнее, тем моднее"

Новый наряд Ксении Собчак оценили в сети со словами &quot;чем смешнее, тем моднее&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 14:13 Фото: Instagram/xenia_sobchak
42-летняя российская ведущая Ксения Собчак любит и не боится смелых образов. Несмотря на то, что ее выбор зачастую подвергается критике, общественница продолжает удивлять интересными модными выходами, сообщает Zakon.kz.

К примеру, сегодня, 31 октября 2024 года, актриса поделилась новыми снимками, по всей вероятности, отправляясь на очередное гламурное мероприятие.

В описании к публикации Собчак также вспомнила и блогера Анастасию Ивлееву.

"Бывает, вот приклеится слово – не оторвешь. На давних съемках нашего интервью Настя Ивлеева назвала мою машину "буханка". И это навсегда осталось со мной. Обожаю свою буханочку и последние дни, когда за обувь на улице можно не переживать".Ксения Собчак

Кроме того, экс-ведущая реалити-шоу "Дом 2" перечислила имена дизайнеров своего наряда.

Комментаторы неоднозначно оценили старания Собчак. Если одни оставили ряд комплиментов, то другие засомневались в удачности выбора.

  • Может, просто себя долларами обклеить?
  • Просто взрыв стиля.
  • Собчак всегда была стильной мадамой. Но последнее время превзошла сама себя! Образы один круче другого!
  • Почему вы так нелепо постоянно одеты. Каждая вещь отдельно ок, но вместе как клоун.
  • Собчак пойдут прогулки в паре с Филиппом Бедросовичем.
  • Ей просто скучно.
  • Носки хороши.
  • Красивая, успешная... но почему-то ее жалко, такое ощущение, что она хочет всех убедить, что у нее все хорошо...
  • Чем смешнее, тем моднее.

16 октября 2024 года Собчак сменила имидж. Для фотосессии она временно стала брюнеткой.

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