Разведенная Лерчек полностью разделась для новой фотосессии
Под снимками блогер отметила, что длинного поста не будет и она обойдется просто стихотворением, "который сам рвался на бумагу":
Бывают розы без шипов,
Такие хрупкие, наивные.
Но лепестки мои давно
Побиты слезами и ливнями.
Смогу ли я довериться еще,
Моя душа обманута, побита
Кто предал – тот уже прощен.
Что сломано – то уже подшито.
Я отправляюсь в новый путь,
Не зря жизнь говорит о том,
Что аромата не вдохнуть,
Не приняв раны как симптом.
"Надеюсь, вы не будете смеяться, ведь всегда сложно делиться таким и оголять душу (тело – намного легче)... P.S. По-прежнему вас так же сильно люблю, а может быть, даже и больше!" – обратилась Лерчек к подписчикам.
В комментариях блогера закидали комплиментами:
- "Просто разрыв".
- "Я запомню эти фото и эти стихи".
- "Боже, ну как это красиво! Кто считает, что это охрененно?"
- "Какой титанический труд, но это того стоило. Когда тонкая грань между пошлостью и сексуальностью не задеты. Лерчек, браво".
Напомним, 19 марта 2024 года из информации, размещенной в едином информационном пространстве мировых судей Москвы, стало известно, что известные блогеры Артем и Валерия Чекалины разводятся после налогового скандала. Заявление подала Лерчек 15 марта.
После супруги хранили молчание и никак не комментировали новости о разводе, но 11 апреля оба записали видеообращение. В нем Артем и Валерия подтвердили, что разводятся, не назвав причин, и поблагодарили друг друга. 10 июля стало известно, что суд официально расторг брак блогеров.