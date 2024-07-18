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Разведенная Лерчек полностью разделась для новой фотосессии

Разведенная Лерчек полностью разделась для новой фотосессии, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 10:12 Фото: Instagram/ler_chek
После недельной пропажи из Instagram накануне, 17 июля 2024 года, известный российский блогер Валерия Чекалина (Лерчек) опубликовала кадры новой фотосессии, для которой она полностью обнажилась, сообщает Zakon.kz.

Под снимками блогер отметила, что длинного поста не будет и она обойдется просто стихотворением, "который сам рвался на бумагу":

Бывают розы без шипов,

Такие хрупкие, наивные.

Но лепестки мои давно

Побиты слезами и ливнями.

Смогу ли я довериться еще,

Моя душа обманута, побита

Кто предал – тот уже прощен.

Что сломано то уже подшито.

Я отправляюсь в новый путь,

Не зря жизнь говорит о том,

Что аромата не вдохнуть,

Не приняв раны как симптом.

"Надеюсь, вы не будете смеяться, ведь всегда сложно делиться таким и оголять душу (тело – намного легче)... P.S. По-прежнему вас так же сильно люблю, а может быть, даже и больше!" – обратилась Лерчек к подписчикам.

В комментариях блогера закидали комплиментами:

  • "Просто разрыв".
  • "Я запомню эти фото и эти стихи".
  • "Боже, ну как это красиво! Кто считает, что это охрененно?"
  • "Какой титанический труд, но это того стоило. Когда тонкая грань между пошлостью и сексуальностью не задеты. Лерчек, браво".

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Напомним, 19 марта 2024 года из информации, размещенной в едином информационном пространстве мировых судей Москвы, стало известно, что известные блогеры Артем и Валерия Чекалины разводятся после налогового скандала. Заявление подала Лерчек 15 марта.

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После супруги хранили молчание и никак не комментировали новости о разводе, но 11 апреля оба записали видеообращение. В нем Артем и Валерия подтвердили, что разводятся, не назвав причин, и поблагодарили друг друга. 10 июля стало известно, что суд официально расторг брак блогеров.

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