"Карманный супруг": шуточный пост Айжан Байзаковой понравился казахстанцам

Известный казахстанский блогер Айжан Байзакова поделилась фотографиями сыновей Алана и Асада, шуточно назвав одного из детей карманной копией супруга Арыстана Нурбека, сообщает Zakon.kz.

Снимками она поделилась в Instagram.

"Знакомьтесь, братан Асад. Любите и жалуйте. Мой карманный Арыстан Нурбек", – подписала пост предпринимательница.

Подписчики Байзаковой отметили, что ее младший сын Асад действительно очень похож на своего отца:

– Реально карманный вариант супруга. – Асад взял 50% папы и 50% Алихана.

– Айжан, вы красавица наша.

– Мне кажется или она беременна? – Очень рада! Такие красивые люди должны увеличивать количество красивых людей!

