Культура и шоу-бизнес

"Карманный супруг": шуточный пост Айжан Байзаковой понравился казахстанцам

Айжан Байзакова показала своих сыновей, фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2025 21:44 Фото: Instagram/bayzakova
Известный казахстанский блогер Айжан Байзакова поделилась фотографиями сыновей Алана и Асада, шуточно назвав одного из детей карманной копией супруга Арыстана Нурбека, сообщает Zakon.kz.

Снимками она поделилась в Instagram.

"Знакомьтесь, братан Асад. Любите и жалуйте. Мой карманный Арыстан Нурбек", – подписала пост предпринимательница.

Подписчики Байзаковой отметили, что ее младший сын Асад действительно очень похож на своего отца:

– Реально карманный вариант супруга.

– Асад взял 50% папы и 50% Алихана.

– Айжан, вы красавица наша.

– Мне кажется или она беременна?

– Очень рада! Такие красивые люди должны увеличивать количество красивых людей!

Ранее пост Байзаковой разделил ее аудиторию на два лагеря. Пока предпринимательница поздравляла мужа с годовщиной, подписчики гадали о ее возможной третьей беременности.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
