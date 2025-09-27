"Карманный супруг": шуточный пост Айжан Байзаковой понравился казахстанцам
Фото: Instagram/bayzakova
Известный казахстанский блогер Айжан Байзакова поделилась фотографиями сыновей Алана и Асада, шуточно назвав одного из детей карманной копией супруга Арыстана Нурбека, сообщает Zakon.kz.
Снимками она поделилась в Instagram.
"Знакомьтесь, братан Асад. Любите и жалуйте. Мой карманный Арыстан Нурбек", – подписала пост предпринимательница.
Подписчики Байзаковой отметили, что ее младший сын Асад действительно очень похож на своего отца:
– Реально карманный вариант супруга.
– Асад взял 50% папы и 50% Алихана.
– Айжан, вы красавица наша.
– Мне кажется или она беременна?
– Очень рада! Такие красивые люди должны увеличивать количество красивых людей!
Ранее пост Байзаковой разделил ее аудиторию на два лагеря. Пока предпринимательница поздравляла мужа с годовщиной, подписчики гадали о ее возможной третьей беременности.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript