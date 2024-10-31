Лишний вес и засаленные волосы: Динара Сатжан раскритиковала своих хейтеров

Журналистка и телеведущая Динара Сатжан 1 ноября опубликовала эмоциональный пост в Instagram, в котором поделилась своими размышлениями о женщинах, оставляющих негативные комментарии под ее публикациями, сообщает Zakon.kz.

Сатжан описала, как она представляет себе критиков: с засаленными волосами, лишним весом, в бардаке дома и с постоянным чувством раздражения.

"Не могу представить, чтобы женщина с роскошными локонами или подтянутым телом писала гадости в соцсетях", — отметила она, добавив, что счастливые и энергичные люди обычно заняты своей жизнью и не склонны изливать негатив на других.

Журналистка призвала своих подписчиков задуматься о том, что побуждает людей писать неприятные комментарии, и поинтересовалась их мнением на этот счет. "А вы как думаете?" — завершила Сатжан пост, пригласив аудиторию к обсуждению.

Ранее Динара Сатжан опубликовала трогательный пост в память о Курманай Бахтияркызы.