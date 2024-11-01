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По "Игре престолов" планируют снять фильм

По &quot;Игре престолов&quot; планируют снять фильм, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 17:41 Фото: pxhere
Студия Warner Bros. приступила к работе над художественным фильмом по культовому сериалу "Игра престолов". Данных об актерском составе, режиссере и сценаристе информации пока нет: так как проект находится в ранней стадии разработки, сообщает Zakon.kz.

Сериал "Игра престолов" основан на цикле романов "Песнь льда и огня" Джорджа Р. Р. Мартина. Телесериал получил высокие отзывы зрительской аудитории, став одним из самых крупнобюджетных проектов на современном американском телевидении и самым дорогостоящим в жанре фэнтези.

По данным издания The Hollywood Reporter, представители киностудии от комментариев отказываются, но известно, что сейчас создатели обсуждают концепцию будущего фильма.

До этого студия HBO намеревалась выпустить три фильма по "Игре престолов", однако работа над ними постоянно откладывалась.

Ранее звезда сериала Софи Тернер сообщила, что хотела бы вернуться к роли Сансы Старк в будущих проектах.

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