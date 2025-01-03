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Культура и шоу-бизнес

Возлюбленная Тимати похвасталась новым украшением

Кольцо, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2025 05:25 Фото: Instagram/halfbloodval
2 января Валентина Иванова поделилась с подписчиками своей обновкой, сообщает Zakon.kz.

У себя в Instagram-сторис загадочная модель посверкала в камеру скромным колечком. Судя по ироничной подписи, оно не помолвочное.

Кольцо, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2025 05:25

Фото: Instagram/halfbloodval

"В драматичный отказ на предложение "быть вместе в горести и в радости" от Тимура верить отказываемся", – прокомментировали украшение Instagram-пользователи.
Кольцо, фото - Новости Zakon.kz от 03.01.2025 05:25

Фото: Instagram/halfbloodval

До того как Валентина Иванова и Тимати вместе вышли в свет в апреле 2022 года, о девушке мало кто слышал. И только совместное появление пробудило у общественности интерес к стройной шатенке. Однако официальная информация о ней у представителей СМИ практически отсутствует.

В Новый год о неизвестной стороне своей жизни рассказала Ксения Собчак, а Настя Ивлеева впервые опубликовала совместные фото с новым мужем. Также стало известно, кто из мировых знаменитостей первой родит в 2025 году.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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