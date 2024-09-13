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Плющенко и Рудковская отмечают важную дату

Плющенко и Рудковская отмечают важную дату, фото - Новости Zakon.kz от 13.09.2024 15:29 Фото: Instagram/rudkovskayaofficial
Российская телеведущая, музыкальный продюсер и предпринимательница Яна Рудковская трогательно обратилась к супругу – фигуристу и заслуженному мастеру спорта РФ Евгению Плющенко, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, супруги отмечают важную дату.

"15 лет со дня нашего бракосочетания. Душа в душу и в горе, и в радости. За эти 15 лет много чего успели сделать вместе... Прошли две Олимпиады – две олимпийские медали. У нас родились два прекрасных сына – Александр и Арсений... Сложно представить, что 15 лет назад в наш союз никто не верил. Любите, верьте и поддерживайте друг друга. Потому что семья – это одно целое, мы как никто это знаем. У нас – хрустальная свадьба, отмечать решили чуть позже, с близкими друзьями в очень красивом месте. Все-таки 15 лет – это уже целая жизнь вместе", – написала Яна Рудковская в Instagram 13 сентября 2024 года.

Она также поделилась архивными фото со свадьбы, отметив, что многие из них публикуются впервые.

Фолловеры поздравили супругов с хрустальной свадьбой и пожелали им счастья и бесконечной любви:

  • "Счастья вам, мои дорогие".
  • "Всего вам самого наилучшего".
  • "Такие одинаковые, но такие разные".
  • "Поздравляю, бесконечной любви вам!"

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В начале сентября 2024 года стало известно, что Евгений Плющенко и Яна Рудковская отсудили у 12-летней фигуристки крупную сумму за переход к Этери Тутберидзе. Позднее сообщалось, что тренерская группа Этери Тутберидзе частично погасит долг фигуристки Арины Парсеговой перед академией Евгения Плющенко.

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