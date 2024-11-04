Восковая Мэрайя Кэри появилась в музее мадам Тюссо
Фото: Instagram/mariahcarey
55-летняя американская певица Мэрайя Кэри посетила известный музей мадам Тюссо. Как оказалось, там появился новый экспонат, а именно фигура исполнительницы хита "All I Want for Christmas Is You", сообщает Zakon.kz.
Снимки из музея Кэри разместила на своей странице в Instagram 3 ноября 2024 года. Она запечатлена в красивом вечернем платье с новогодней игрушкой в руках.
В подписи к публикации актриса пошутила, что нашла того, кто поможет ей с доставкой игрушек.
Комментаторам понравилась качество работы. Пользователи Сети оставили лишь положительные отзывы и массу поздравлений.
Музей мадам Тюссо – музей восковых фигур в лондонском районе Марилебон, созданный в 1835 году скульптором Марией Тюссо. Имеет филиалы в 23 других городах.
Год назад Кэри показывала празднично украшенный Белый дом и рассказывала подписчикам о встрече с президентом Джо Байденом.
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