Восковая Мэрайя Кэри появилась в музее мадам Тюссо

Фото: Instagram/mariahcarey

55-летняя американская певица Мэрайя Кэри посетила известный музей мадам Тюссо. Как оказалось, там появился новый экспонат, а именно фигура исполнительницы хита "All I Want for Christmas Is You", сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: