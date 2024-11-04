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Восковая Мэрайя Кэри появилась в музее мадам Тюссо

Восковая Мэрайя Кэри появилась в Музее мадам Тюссо, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 12:00 Фото: Instagram/mariahcarey
55-летняя американская певица Мэрайя Кэри посетила известный музей мадам Тюссо. Как оказалось, там появился новый экспонат, а именно фигура исполнительницы хита "All I Want for Christmas Is You", сообщает Zakon.kz.

Снимки из музея Кэри разместила на своей странице в Instagram 3 ноября 2024 года. Она запечатлена в красивом вечернем платье с новогодней игрушкой в руках.

В подписи к публикации актриса пошутила, что нашла того, кто поможет ей с доставкой игрушек.

Комментаторам понравилась качество работы. Пользователи Сети оставили лишь положительные отзывы и массу поздравлений.

Музей мадам Тюссо – музей восковых фигур в лондонском районе Марилебон, созданный в 1835 году скульптором Марией Тюссо. Имеет филиалы в 23 других городах.

Год назад Кэри показывала празднично украшенный Белый дом и рассказывала подписчикам о встрече с президентом Джо Байденом.

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