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Дима Билан трогательно поздравил папу с Днем отца

певец, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 18:28 Фото: Instagram/bilanofficial
Российский певец Дима Билан поделился с поклонниками фотографиями с папой Николаем Биланом в честь Дня отца, который отмечали в России в воскресенье, 20 октября, сообщает Zakon.kz.

Снимок он опубликовал в stories Instagram.

"Папа, ты наш герой", – написал артист.
Дима Билан с отцом, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2024 18:28

Фото: скриншот

Отметим, что родители музыканта Николай и Нина Беланы не имеют отношения к шоу-бизнесу и избегают публичности. Певец отмечал, что трепетно относится к семье, поэтому редко показывает самых близких людей в соцсетях.

Ранее Билан рассказал, что отказался от дуэта с Леди Гагой, когда она еще не была всемирно известной.

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