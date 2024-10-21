Дима Билан трогательно поздравил папу с Днем отца
Фото: Instagram/bilanofficial
Российский певец Дима Билан поделился с поклонниками фотографиями с папой Николаем Биланом в честь Дня отца, который отмечали в России в воскресенье, 20 октября, сообщает Zakon.kz.
Снимок он опубликовал в stories Instagram.
"Папа, ты наш герой", – написал артист.
Фото: скриншот
Отметим, что родители музыканта Николай и Нина Беланы не имеют отношения к шоу-бизнесу и избегают публичности. Певец отмечал, что трепетно относится к семье, поэтому редко показывает самых близких людей в соцсетях.
Ранее Билан рассказал, что отказался от дуэта с Леди Гагой, когда она еще не была всемирно известной.
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