Мейрамбек Беспаев награжден орденом "Парасат"
Об этом сегодня, 22 мая 2026 года, с радостью объявил в своем Instagram певец и участник "МузАрт" Сакен Майгазиев:
"Поздравляю, казахский народ! Мой друг Мейрамбек награжден орденом "Парасат"!... Живи и процветай, казахское искусство! Живи и процветай, Казахстан!"
Высокую госнаграду 49-летнему артисту вручила заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева.
Вместе с тем Майгазиев выступил с обращением к Беспаеву:
"Ты уже многое дал казахскому искусству и еще многое дашь. Пусть твой авторитет и дальше растет и крепнет. Я искренне рад за тебя, мой друг!"
К поздравлениям присоединились супруга Мархабат Беспаева, а также поклонники и коллеги по цеху.
Орден "Парасат" (Орден Благородства) – это высокая государственная награда. Им награждаются деятели науки и культуры, литературы и искусства, государственные и общественные деятели, а также граждане, внесшие большой личный вклад в развитие и умножение духовного и интеллектуального потенциала республики, либо за активную деятельность по защите прав человека и его социальных интересов. Орден не имеет степеней.
21 мая 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев вручил орден "Барыс" II степени Макпал Жунусовой – талантливой певице, чье творчество находит отклик в сердцах граждан, и прежде всего, наших соотечественниц.