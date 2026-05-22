Культура и шоу-бизнес

Мейрамбек Беспаев награжден орденом "Парасат"

Фото: Telegram/madenietaqparat
Известный казахстанский певец, основатель и солист группы "МузАрт" Мейрамбек Беспаев получил высокую государственную награду – орден "Парасат", сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 22 мая 2026 года, с радостью объявил в своем Instagram певец и участник "МузАрт" Сакен Майгазиев:

"Поздравляю, казахский народ! Мой друг Мейрамбек награжден орденом "Парасат"!... Живи и процветай, казахское искусство! Живи и процветай, Казахстан!"

Высокую госнаграду 49-летнему артисту вручила заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева.

Вместе с тем Майгазиев выступил с обращением к Беспаеву:

"Ты уже многое дал казахскому искусству и еще многое дашь. Пусть твой авторитет и дальше растет и крепнет. Я искренне рад за тебя, мой друг!"

К поздравлениям присоединились супруга Мархабат Беспаева, а также поклонники и коллеги по цеху.

Фото: Instagram/marhabat.besbaeva

Фото: Instagram/marhabat.besbaeva

Орден "Парасат" (Орден Благородства) – это высокая государственная награда. Им награждаются деятели науки и культуры, литературы и искусства, государственные и общественные деятели, а также граждане, внесшие большой личный вклад в развитие и умножение духовного и интеллектуального потенциала республики, либо за активную деятельность по защите прав человека и его социальных интересов. Орден не имеет степеней.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2026 18:35
"Не была в Акорде 30 лет": Макпал Жунусова после получения ордена из рук президента записала видеообращение

21 мая 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев вручил орден "Барыс" II степени Макпал Жунусовой – талантливой певице, чье творчество находит отклик в сердцах граждан, и прежде всего, наших соотечественниц.

