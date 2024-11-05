Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Мама Ксении Собчак подарила дочери картонного Путина

Мама Ксении Собчак подарила дочери картонного Путина, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2024 16:53 Фото: Instagram/xenia_sobchak
Сегодня, 5 ноября 2024 года, российской популярной ведущей Ксении Собчак исполнилось 43 года. Журналистка призналась, что интересным подарком смогла удивить ее мама Людмила Нарусова, сообщает Zakon.kz.

Подарок от мамы Собчак показала на видео, опубликованном в Telegram-канале.

В описании актриса уточнила, что ее мама – лучшая на свете с замечательным чувством юмора. По словам Собчак, когда утром она зашла в гардеробную, то увидела картонную фигуру с изображением президента России Владимира Путина в полный рост.

"День рождения начался с тонуса во всем теле", – подытожила она.

Также Собчак оставила пост на своей странице в Instagram с короткой подписью: "Birthday girl".

Комментаторы поздравили ее, оставив ряд добрых пожеланий.

Ранее сообщалось, что 4 ноября 2024 года известному американскому актеру Мэттью Макконахи исполнилось 55 лет. Исполнителя главной роли научно-фантастического фильма "Интерстеллар" сентиментально поздравила супруга через социальные сети.

Читайте также

Ирина Смирнова, депутат, пост о Кайрате Нуртасе, встреча, критика
"Поцеловал в голову": депутат рассказала, чем ее удивил Кайрат Нуртас
Эмир Кустурица заявил о завершении музыкальной карьеры
Эмир Кустурица объявил о завершении музыкальной карьеры
Жена Мэттью Макконахи обратилась к мужу в честь его 55-летия
Жена Мэттью Макконахи обратилась к мужу в честь его 55-летия
Анастасия Московчук
Россия Путин Владимир Собчак Ксения 2024 год День рождения Социальные сети Видео Шоу-бизнес
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сейсмограмма, сейсмометр, землетрясение в Алматы
В Алматы произошло землетрясение
Метель, снег, снегопад, зима, ветер, Астана зимой, холод, мороз, заморозки
Снегопад и метели накроют Казахстан: во всех областях объявлено штормовое предупреждение
Баян Алагузова поделилась с еще одним важным событием в жизни
Баян Алагузова поделилась еще одним важным событием в жизни
Муцениеце и Прилучный разделили детей
Муцениеце и Прилучный разделили детей
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: