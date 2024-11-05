Мама Ксении Собчак подарила дочери картонного Путина
Подарок от мамы Собчак показала на видео, опубликованном в Telegram-канале.
В описании актриса уточнила, что ее мама – лучшая на свете с замечательным чувством юмора. По словам Собчак, когда утром она зашла в гардеробную, то увидела картонную фигуру с изображением президента России Владимира Путина в полный рост.
"День рождения начался с тонуса во всем теле", – подытожила она.
Также Собчак оставила пост на своей странице в Instagram с короткой подписью: "Birthday girl".
Комментаторы поздравили ее, оставив ряд добрых пожеланий.
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