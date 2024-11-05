Мама Ксении Собчак подарила дочери картонного Путина

Сегодня, 5 ноября 2024 года, российской популярной ведущей Ксении Собчак исполнилось 43 года. Журналистка призналась, что интересным подарком смогла удивить ее мама Людмила Нарусова, сообщает Zakon.kz.

Подарок от мамы Собчак показала на видео, опубликованном в Telegram-канале.

В описании актриса уточнила, что ее мама – лучшая на свете с замечательным чувством юмора. По словам Собчак, когда утром она зашла в гардеробную, то увидела картонную фигуру с изображением президента России Владимира Путина в полный рост.

"День рождения начался с тонуса во всем теле", – подытожила она.

Также Собчак оставила пост на своей странице в Instagram с короткой подписью: "Birthday girl".

Комментаторы поздравили ее, оставив ряд добрых пожеланий.

Ранее сообщалось, что 4 ноября 2024 года известному американскому актеру Мэттью Макконахи исполнилось 55 лет. Исполнителя главной роли научно-фантастического фильма "Интерстеллар" сентиментально поздравила супруга через социальные сети.