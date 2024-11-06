Яна Рудковская и Алина Загитова затеяли конфликт в фигурном катании

В российском фигурном катании назревает новая война между фигуристкой Загитовой и продюсером Рудковской, сообщает Zakon.kz.

Началось с того, что 3 ноября Загитова дала интервью Надежде Стрелец, в котором отмела все претензии по поводу того, что "вдохновлялись" шоу-проектами Евгения Плющенко. А по поводу солд-аутов его шоу сказала, что просто по-разному воспринимают такое понятие как "солдт-аут".

На следующий день Рудковская в своем Telegram-канале разместила очень развернутый и эмоциональный ответ.

"По поводу того, что ты не видела ни одного нашего шоу, то это, моя дорогая девочка, больше твой минус, чем твой плюс, увы. Смотри, ты в своем интервью сказала фразу, что дашь фору Навке, Авербуху и Рудковской с Плющенко. А как ты можешь мне дать фору, если ты не видела ни одного моего шоу?" – отреагировала совладелица "Ангелов Плющенко".

Не останавливаясь на этом Рудковская предложила пари: она запрашивает у продающих билеты фирм, сколько они реализовали билетов на шоу Загитовой, а Алина такой же запрос делает на шоу "Ангелы Плющенко".

"Достаем попкорн", – оживленно отреагировали комментаторы на новый конфликт двух знаменитостей.

3 ноября продюсер Яна Рудковская с детьми поздравила мужа с днем рождения.