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Жена Кайрата Нуртаса с детьми вернулась в Астану

Жена Кайрата Нуртаса с детьми вернулась в Астану, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 14:31 Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Известная казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова, которая после поездки в Туркестан направилась с детьми в Алматы, вернулась в Астану. Об этом она рассказала подписчикам в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 5 ноября 2024 года, жена любимца публики Кайрата Нуртаса опубликовала серию Stories из алматинского аэропорта. В них она показала редкие кадры с отцом и братом.

Жена Кайрата Нуртаса с детьми вернулась в Астану, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 14:31

Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial

"Проводили нас папа и Айс. Дети превращаются в малышей рядом с дедушкой и дядей", – написала Жулдыз Абдукаримова.

На опубликованных видео актриса показала, как ее дети трогательно прощаются с дедушкой, и как играют с дядей.

"Алматы, спасибо, мы улетаем в Астану. Таким образом завершились каникулы первой четверти", – заключила Жулдыз Абдукаримова.

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28 октября 2024 года Жулдыз Абдукаримова рассказала, что с четырьмя детьми улетает из Астаны в Туркестан. Позднее она объяснила причину поездки. А 31 октября звездная семья прилетела в Алматы, где провела несколько дней.

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