Жена Кайрата Нуртаса с детьми вернулась в Астану
Накануне, 5 ноября 2024 года, жена любимца публики Кайрата Нуртаса опубликовала серию Stories из алматинского аэропорта. В них она показала редкие кадры с отцом и братом.
Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
"Проводили нас папа и Айс. Дети превращаются в малышей рядом с дедушкой и дядей", – написала Жулдыз Абдукаримова.
На опубликованных видео актриса показала, как ее дети трогательно прощаются с дедушкой, и как играют с дядей.
"Алматы, спасибо, мы улетаем в Астану. Таким образом завершились каникулы первой четверти", – заключила Жулдыз Абдукаримова.
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28 октября 2024 года Жулдыз Абдукаримова рассказала, что с четырьмя детьми улетает из Астаны в Туркестан. Позднее она объяснила причину поездки. А 31 октября звездная семья прилетела в Алматы, где провела несколько дней.