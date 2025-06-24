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Культура и шоу-бизнес

"Новая жизнь с новым человеком": жена Кайрата Нуртаса сообщила радостную новость

&quot;Новая жизнь с новым человеком&quot;: жена Кайрата Нуртаса сообщила радостную новость, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 20:28 Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Известная казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова поделилась с подписчиками в Instagram радостным событием, которое произошло в ее жизни, сообщает Zakon.kz.

21 июня 2025 года жена Кайрата Нуртаса опубликовала новое видео, в котором сначала заинтриговала поклонников, заявив:

"Новая жизнь в новом доме с новым человеком".

Затем 37-летняя Жулдыз, которая с четырьмя детьми долгое время снимала квартиру, показала ключи от собственного жилья.

Накануне, 23 июня, Абдукаримова рассказала, что пока занята ремонтом долгожданной недвижимости. Жулдыз, которая скоро станет мамой в пятый раз, надеется, что завершит приятные хлопоты в своем жилье до рождения малыша.

Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial

Фолловеры, друзья и коллеги по цеху поздравили Абдукаримову с приобретением собственного жилья. Но нашлись и те, кто решил поделиться своими предположениями о личной жизни актрисы:

  • "Поздравляю!"
  • "А где Кайрат?"
  • "Радуюсь вместе с тобой! Ты достойна счастья. Аллах подарил ангела, помог в судебных тяжбах... Растите крепкими, здоровыми".
  • "На все воля Всевышнего. Подарил вам ангелочка и новый дом... Так рада за тебя, столько вытерпеть, ты сильная. Счастья тебе".
  • "Показывает кольцо... ключи от дома... беременная... счастливая! Похоже, что новая любовь. Почему нет? Красивая женщина, молодая, самодостаточная! Пусть будет счастлива!"
  • "Жулдыз, настоящая женщина! Благословение всегда с тобой! Ты проявила силу, стойкость и свое достоинство! Мы не видим "закулисье", только счастье, которое ты строишь и бережешь! В этом твоя мудрость! Заслуженный по праву свой дом! Горжусь!"

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, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2025 20:28
"Я и мои дети очень сильно устали": жена Кайрата Нуртаса дала большое интервью

Ранее фанаты раскритиковали беременную Жулдыз Абдукаримову за откровенное платье. После волны хейта жена Кайрата Нуртаса закрыла аккаунт в соцсетях.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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