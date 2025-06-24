"Новая жизнь с новым человеком": жена Кайрата Нуртаса сообщила радостную новость
21 июня 2025 года жена Кайрата Нуртаса опубликовала новое видео, в котором сначала заинтриговала поклонников, заявив:
"Новая жизнь в новом доме с новым человеком".
Затем 37-летняя Жулдыз, которая с четырьмя детьми долгое время снимала квартиру, показала ключи от собственного жилья.
Накануне, 23 июня, Абдукаримова рассказала, что пока занята ремонтом долгожданной недвижимости. Жулдыз, которая скоро станет мамой в пятый раз, надеется, что завершит приятные хлопоты в своем жилье до рождения малыша.
Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial
Фолловеры, друзья и коллеги по цеху поздравили Абдукаримову с приобретением собственного жилья. Но нашлись и те, кто решил поделиться своими предположениями о личной жизни актрисы:
- "Поздравляю!"
- "А где Кайрат?"
- "Радуюсь вместе с тобой! Ты достойна счастья. Аллах подарил ангела, помог в судебных тяжбах... Растите крепкими, здоровыми".
- "На все воля Всевышнего. Подарил вам ангелочка и новый дом... Так рада за тебя, столько вытерпеть, ты сильная. Счастья тебе".
- "Показывает кольцо... ключи от дома... беременная... счастливая! Похоже, что новая любовь. Почему нет? Красивая женщина, молодая, самодостаточная! Пусть будет счастлива!"
- "Жулдыз, настоящая женщина! Благословение всегда с тобой! Ты проявила силу, стойкость и свое достоинство! Мы не видим "закулисье", только счастье, которое ты строишь и бережешь! В этом твоя мудрость! Заслуженный по праву свой дом! Горжусь!"
Ранее фанаты раскритиковали беременную Жулдыз Абдукаримову за откровенное платье. После волны хейта жена Кайрата Нуртаса закрыла аккаунт в соцсетях.