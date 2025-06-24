"Новая жизнь с новым человеком": жена Кайрата Нуртаса сообщила радостную новость

Известная казахстанская актриса и телеведущая Жулдыз Абдукаримова поделилась с подписчиками в Instagram радостным событием, которое произошло в ее жизни, сообщает Zakon.kz.

21 июня 2025 года жена Кайрата Нуртаса опубликовала новое видео, в котором сначала заинтриговала поклонников, заявив:

"Новая жизнь в новом доме с новым человеком".

Затем 37-летняя Жулдыз, которая с четырьмя детьми долгое время снимала квартиру, показала ключи от собственного жилья.

Накануне, 23 июня, Абдукаримова рассказала, что пока занята ремонтом долгожданной недвижимости. Жулдыз, которая скоро станет мамой в пятый раз, надеется, что завершит приятные хлопоты в своем жилье до рождения малыша.

Фото: Instagram/zhuldyzabdukarimovaofficial

Фолловеры, друзья и коллеги по цеху поздравили Абдукаримову с приобретением собственного жилья. Но нашлись и те, кто решил поделиться своими предположениями о личной жизни актрисы:

"Поздравляю!"

"А где Кайрат?"

"Радуюсь вместе с тобой! Ты достойна счастья. Аллах подарил ангела, помог в судебных тяжбах... Растите крепкими, здоровыми".

"На все воля Всевышнего. Подарил вам ангелочка и новый дом... Так рада за тебя, столько вытерпеть, ты сильная. Счастья тебе".

"Показывает кольцо... ключи от дома... беременная... счастливая! Похоже, что новая любовь. Почему нет? Красивая женщина, молодая, самодостаточная! Пусть будет счастлива!"

"Жулдыз, настоящая женщина! Благословение всегда с тобой! Ты проявила силу, стойкость и свое достоинство! Мы не видим "закулисье", только счастье, которое ты строишь и бережешь! В этом твоя мудрость! Заслуженный по праву свой дом! Горжусь!"

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