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Динара Сатжан высказалась о 21-летней дружбе с Баян Алагузовой

Динара Сатжан высказалась о 21-летней дружбе с Баян Алагузовой, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 21:35 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанская журналистка и телеведущая Динара Сатжан сообщила, что вместе с известным продюсером в очередной раз будет вести на одном из телеканалов новогоднее шоу, сообщает Zakon.kz.

Сатжан 6 ноября на своей странице в Instagram выложила видео, которое было снято на съемках программы. 

"А дружим с Баян Алагузовой 21 год. Ровно столько, сколько лет Айару (дочь Баян Алагузовой). Мне нравится в нашей дружбе – юмор! Тонкий. Актуальный. Жизненный. То, как мы понимаем друг друга. Иногда даже без слов. И бесконечно уважаем друг друга", – написала она под постом.

Подписчики порадовались за казахстанских звезд: 

  • Приятно наблюдать за вашей дружбой!
  • Молодцы, девочки!
  • Обе шикарные!

1 ноября Динара Сатжан опубликовала эмоциональный пост в Instagram, в котором поделилась своими размышлениями о женщинах, оставляющих негативные комментарии под ее публикациями. 

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