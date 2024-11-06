Динара Сатжан высказалась о 21-летней дружбе с Баян Алагузовой
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Казахстанская журналистка и телеведущая Динара Сатжан сообщила, что вместе с известным продюсером в очередной раз будет вести на одном из телеканалов новогоднее шоу, сообщает Zakon.kz.
Сатжан 6 ноября на своей странице в Instagram выложила видео, которое было снято на съемках программы.
"А дружим с Баян Алагузовой 21 год. Ровно столько, сколько лет Айару (дочь Баян Алагузовой). Мне нравится в нашей дружбе – юмор! Тонкий. Актуальный. Жизненный. То, как мы понимаем друг друга. Иногда даже без слов. И бесконечно уважаем друг друга", – написала она под постом.
Подписчики порадовались за казахстанских звезд:
- Приятно наблюдать за вашей дружбой!
- Молодцы, девочки!
- Обе шикарные!
1 ноября Динара Сатжан опубликовала эмоциональный пост в Instagram, в котором поделилась своими размышлениями о женщинах, оставляющих негативные комментарии под ее публикациями.
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