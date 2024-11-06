Динара Сатжан высказалась о 21-летней дружбе с Баян Алагузовой

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

Казахстанская журналистка и телеведущая Динара Сатжан сообщила, что вместе с известным продюсером в очередной раз будет вести на одном из телеканалов новогоднее шоу, сообщает Zakon.kz.

Сатжан 6 ноября на своей странице в Instagram выложила видео, которое было снято на съемках программы. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dinara Satzhan (@dinarasatzhan) "А дружим с Баян Алагузовой 21 год. Ровно столько, сколько лет Айару (дочь Баян Алагузовой). Мне нравится в нашей дружбе – юмор! Тонкий. Актуальный. Жизненный. То, как мы понимаем друг друга. Иногда даже без слов. И бесконечно уважаем друг друга", – написала она под постом. Подписчики порадовались за казахстанских звезд: Приятно наблюдать за вашей дружбой!

Молодцы, девочки!

Обе шикарные! 1 ноября Динара Сатжан опубликовала эмоциональный пост в Instagram, в котором поделилась своими размышлениями о женщинах, оставляющих негативные комментарии под ее публикациями. Читайте также Как чемпионка Акмарал Науатбек оказалась на ужине в Елисейском дворце

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