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Баян Алагузова призналась в тоске по телевидению

Баян Алагузова призналась в тоске по телевидению, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 10:05 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Популярный казахстанский продюсер Баян Алагузова показала подписчикам кадры со съемок новогодней передачи. 50-летняя актриса в окружении Динары Сатжан и Аши Матай блистали перед публикой в красивых вечерних платьях, сообщает Zakon.kz.

Также многодетная мама рассказала о своих впечатлениях после рабочего дня. Алагузова призналась, что иногда скучает по телевидению.

"Это волшебный мир. Так приятно работать с профессионалами, практически один дубль и снято!"Баян Алагузова

В свою очередь комментаторы заявили, что тоже скучают по Алагузовой и оставили ряд добрых отзывов.

  • Успешные женщины поправляют корону друг другу.
  • ТВ – это навсегда! Временных телевизионщиков не бывает!
  • Как же вы красивы.
  • Это колоссальный труд. Столько красоты в вас. Я просто восхищаюсь.
  • Шикарные львицы.

Алагузова окончила факультет тележурналистики КазГУ. После университета устроилась новостным журналистом и проработала так 7 лет, пока не открыла собственную телевизионную программу "Желтый салон" на телеканале "Тан". Уже после закрытия канала Алагузова в течение двух лет была ведущей программы "На шпильке" на телеканале НТК.

Ранее Динара Сатжан высказалась о 21-летней дружбе с Баян Алагузовой. По ее словам, больше всего в их отношениях ей нравится юмор.

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Анастасия Московчук
Алагузова Баян Аша Матай Сатжан Динара 2024 год Социальные сети Видео Телевидение Казахстанский шоу-бизнес Съемки Шоу
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