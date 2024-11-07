Баян Алагузова призналась в тоске по телевидению
Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Популярный казахстанский продюсер Баян Алагузова показала подписчикам кадры со съемок новогодней передачи. 50-летняя актриса в окружении Динары Сатжан и Аши Матай блистали перед публикой в красивых вечерних платьях, сообщает Zakon.kz.
Также многодетная мама рассказала о своих впечатлениях после рабочего дня. Алагузова призналась, что иногда скучает по телевидению.
"Это волшебный мир. Так приятно работать с профессионалами, практически один дубль и снято!"Баян Алагузова
В свою очередь комментаторы заявили, что тоже скучают по Алагузовой и оставили ряд добрых отзывов.
- Успешные женщины поправляют корону друг другу.
- ТВ – это навсегда! Временных телевизионщиков не бывает!
- Как же вы красивы.
- Это колоссальный труд. Столько красоты в вас. Я просто восхищаюсь.
- Шикарные львицы.
Алагузова окончила факультет тележурналистики КазГУ. После университета устроилась новостным журналистом и проработала так 7 лет, пока не открыла собственную телевизионную программу "Желтый салон" на телеканале "Тан". Уже после закрытия канала Алагузова в течение двух лет была ведущей программы "На шпильке" на телеканале НТК.
Ранее Динара Сатжан высказалась о 21-летней дружбе с Баян Алагузовой. По ее словам, больше всего в их отношениях ей нравится юмор.
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