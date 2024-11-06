Как чемпионка Акмарал Науатбек оказалась на ужине в Елисейском дворце

Фото: Instagram/nauatbeka

Казахстанка Акмарал Науатбек, завоевавшая "золото" по дзюдо на Паралимпийских играх в Париже, по именному приглашению Эмманюэля Макрона и его супруги посетила ужин в Елисейском дворце. Снимками с торжественного мероприятия Науатбек поделилась с подписчиками, сообщает Zakon.kz.

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