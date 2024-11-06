Как чемпионка Акмарал Науатбек оказалась на ужине в Елисейском дворце
Фото: Instagram/nauatbeka
Казахстанка Акмарал Науатбек, завоевавшая "золото" по дзюдо на Паралимпийских играх в Париже, по именному приглашению Эмманюэля Макрона и его супруги посетила ужин в Елисейском дворце. Снимками с торжественного мероприятия Науатбек поделилась с подписчиками, сообщает Zakon.kz.
6 ноября 2024 года спортсменка опубликовала новый пост на странице в Instagram со словами благодарности. На кадрах Науатбек предстала перед публикой в окружении глав Казахстана и Франции, а также чемпиона Елдоса Сметова. Кроме того, известный певец Димаш Кудайбергенов исполнил композиции для высоких гостей.
"Благодарю за высокую оценку достижений паралимпийцев и моих достижений, за именное приглашение от президента Франции и его супруги на Гала-ужин в Елисейский дворец в рамках визита Касым-Жомарта Токаева во Францию! Быть на столь высоком мероприятии и представлять страну для нас честь".Акмарал Науатбек
Комментаторы оставили ряд восхищенных отзывов, особенно отметив образ чемпионки.
- Платье – огонь.
- Две легенды!
- Красотка, а образ какой!
- Очень гордимся тобой.
- Планы Всевышнего всегда лучше наших.
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Напомним, что 4-5 ноября Касым-Жомарт Токаев посетил Францию с государственным визитом.
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По завершении глава Казахстана заявил, что глубоко впечатлен теплотой приема.
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