Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Собчак шокировала роскошью при праздновании 43-летия

Собчак шокировала роскошью при праздновании 43-летия, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 12:00 Фото: Instagram/xenia_sobchak
5 ноября 2024 года известной российской общественнице Ксении Собчак исполнилось 43 года. В честь дня рождения экс-ведущая "Дома-2" решила устроить пышную вечеринку, пригласив именитых гостей, сообщает Zakon.kz.

Среди присутствующих на мероприятии отметились режиссер Федор Бондарчук, журналист Владимир Познер, фигуристка и жена пресс-секретаря президента России Татьяна Навка, певец Филипп Киркоров, телеведущий Андрей Малахов, исполнительница Полина Гагарина, продюсер Яна Рудковская, журналист Вадим Верник, блогер Ида Галич и многие другие.

Сама же Собчак после празднества опубликовала ряд фотографий и поблагодарила всех, кто разделил с ней радость.

"Это был незабываемый вечер с танцами, ослепительной явкой и любимой Жанной Агузаровой. Задаем новый стандарт вечеров – без журналистов и пиара, но с роскошью капустника".Ксения Собчак

Комментаторы поздравили артистку и отметили ее утонченный вкус. Впрочем, другие осудили за непозволительную для большинства роскошь.

  • Фабрика тщеславия.
  • Весь свет и цвет лицемерия.
  • Утром мажу бутерброд – сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло, и компот не льется в рот!
  • Пир во время чумы... Никто не подавился?
  • Киркоров наконец-то в ту дверь зашел.
  • Чем не "голая" вечеринка? Даже бриллианты есть, куда покруче, чем были у Насти! Кстати, а где Ивлеева?

Еще 5 ноября журналистка признавалась, что интересным подарком смогла удивить ее мама Людмила Нарусова. Она установила в квартире дочери картонную фигуру с изображением президента России Владимира Путина с цветами.

Читайте также

Нурлан Сабуров вернулся в Казахстан
Нурлан Сабуров вернулся в Казахстан
Димаш Кудайберген произвел фурор, выступив на ужине в Елисейском дворце
Димаш Кудайберген произвел фурор, выступив на ужине в Елисейском дворце
Баян Алагузова призналась в тоске по телевидению
Баян Алагузова призналась в тоске по телевидению
Анастасия Московчук
Россия Познер Владимир Собчак Ксения Бондарчук Федор 2024 год День рождения Киркоров Филипп Шоу-бизнес Знаменитости
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Мобильная связь, мобильный интернет, сотовая связь, телефон в руках, социальные сети, звонки
Казахстанцам приходят уведомления об аресте имущества
Национальный банк РК, Нацбанк РК, национальный бюджет, экономика, базовая ставка, проценты, Казахстан
Нацбанк выступил с важным обращением из-за перехода на международный стандарт платежей
В Узбекистане сршедший с горы огромный камень раздавил машину с людьми
В Узбекистане сошедший с горы огромный камень раздавил машину с людьми
Часы, часовой пояс, время, смена часового пояса, часовой пояс Казахстана, часовой пояс в Казахстане
Дети возвращаются в темноте домой: глава Минтруда дала совет родителям школьников
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: