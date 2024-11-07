Собчак шокировала роскошью при праздновании 43-летия

5 ноября 2024 года известной российской общественнице Ксении Собчак исполнилось 43 года. В честь дня рождения экс-ведущая "Дома-2" решила устроить пышную вечеринку, пригласив именитых гостей, сообщает Zakon.kz.

Среди присутствующих на мероприятии отметились режиссер Федор Бондарчук, журналист Владимир Познер, фигуристка и жена пресс-секретаря президента России Татьяна Навка, певец Филипп Киркоров, телеведущий Андрей Малахов, исполнительница Полина Гагарина, продюсер Яна Рудковская, журналист Вадим Верник, блогер Ида Галич и многие другие.

Сама же Собчак после празднества опубликовала ряд фотографий и поблагодарила всех, кто разделил с ней радость.

"Это был незабываемый вечер с танцами, ослепительной явкой и любимой Жанной Агузаровой. Задаем новый стандарт вечеров – без журналистов и пиара, но с роскошью капустника". Ксения Собчак

Комментаторы поздравили артистку и отметили ее утонченный вкус. Впрочем, другие осудили за непозволительную для большинства роскошь.

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Еще 5 ноября журналистка признавалась, что интересным подарком смогла удивить ее мама Людмила Нарусова. Она установила в квартире дочери картонную фигуру с изображением президента России Владимира Путина с цветами.