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Культура и шоу-бизнес

В компании Познера, Эрнста и Тимати: Собчак показала кадры с роскошного праздника в честь 45-летия

Собчак, Тимати, Познер, праздник, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2026 10:21 Фото: Instagram/xenia_sobchak
5 ноября 2026 года известной ведущей Ксении Собчак исполнилось 45 лет. Шикарный праздник состоялся намного позднее. Лишь 15 ноября светская львица опубликовала кадры с торжества, сообщает Zakon.kz.

В описании серии снимков Собчак особо подчеркнула, что у нее самый талантливый муж.

"Уже много лет он устраивает мне совершенно невероятные праздники, где каждый раз рассказывает целую историю обо мне. И эти истории у него никогда не заканчиваются…"Ксения Собчак

Также журналист поблагодарила всех гостей и заявила, что очень счастлива.

"Какой же был классный вечер! Целый спектакль обо мне и моей жизни, а потом танцы и наша "нетленка" с Тимати. Спасибо за море любви, тепла и смеха! У меня самый крутой муж на свете! Самые верные и преданные друзья!"Ксения Собчак

Среди гостей на празднике отметились: 92-летний Владимир Познер, Константин и Софья Эрнст, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Николай Басков, Игорь Крутой, Тимати, с которым именинница исполнила хит "Потанцуй" спустя 20 лет и другие знаменитости.

Немного ранее Собчак и ее 51-летнему мужу запретили въезд в одну из стран Европы.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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