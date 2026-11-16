В компании Познера, Эрнста и Тимати: Собчак показала кадры с роскошного праздника в честь 45-летия

5 ноября 2026 года известной ведущей Ксении Собчак исполнилось 45 лет. Шикарный праздник состоялся намного позднее. Лишь 15 ноября светская львица опубликовала кадры с торжества, сообщает Zakon.kz.

В описании серии снимков Собчак особо подчеркнула, что у нее самый талантливый муж.

"Уже много лет он устраивает мне совершенно невероятные праздники, где каждый раз рассказывает целую историю обо мне. И эти истории у него никогда не заканчиваются…" Ксения Собчак

Также журналист поблагодарила всех гостей и заявила, что очень счастлива.

"Какой же был классный вечер! Целый спектакль обо мне и моей жизни, а потом танцы и наша "нетленка" с Тимати. Спасибо за море любви, тепла и смеха! У меня самый крутой муж на свете! Самые верные и преданные друзья!" Ксения Собчак

Среди гостей на празднике отметились: 92-летний Владимир Познер, Константин и Софья Эрнст, Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Николай Басков, Игорь Крутой, Тимати, с которым именинница исполнила хит "Потанцуй" спустя 20 лет и другие знаменитости.

Немного ранее Собчак и ее 51-летнему мужу запретили въезд в одну из стран Европы.