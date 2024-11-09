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Баян Алагузова не смогла вспомнить, когда день рождения у ее внучки

Баян Алагузова не смогла вспомнить, когда день рождения у ее внучки, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2024 00:13 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Популярный казахстанский продюсер Баян Алагузова не смогла вспомнить, когда день рождения у ее внучки Сатти, сообщает Zakon.kz.

Знаменитость 9 ноября репостнула на своей странице в Instagram фрагмент ток-шоу, которое выходит на телеканале Jibek Joly. Ведущий спросил, помнит ли Баян Алагузова дату "қырқынан шығару" своей внучки Сатти.

Оказалось, что она не знает даже точной даты дня рождения ребенка, а лишь помнит, что она родилась в июле. В итоге Баян Алагузова решила, что "қырқынан шығару" провели в сентябре, но это был не верный ответ. Обряд провели 31 августа. 

Ранее Баян Алагузова призналась в тоске по телевидению. 

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