Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Мама Баян Алагузовой рассказала о недавно рожденных внучках

Мама Баян Алагузовой рассказала о недавно рожденных внучках, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 00:41 Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy
Мама известного казахстанского продюсера Баян Алагузовой Гульжамал Мухитденова рассказала о характерах недавно рожденных внучек, сообщает Zakon.kz.

Баян Алагузова 7 октября опубликовала Instagram-Stories. В кадре оказалась ее мама, которая после рождения внучек часто приходит в гости к знаменитости. 

Держа на руках одну из малышек, Гульжамал Мухитденова рассказала, что Алиса очень активная девочка, а Алма более спокойная. 


В следующем Stories Баян Алагузова отметила, что впервые ее мама стала бабушкой в 39 лет. 

Мама Баян Алагузовой рассказала о недавно рожденных внучках, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 00:41

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

5 августа 2024 года неожиданно для всех Баян Алагузова заявила, что стала мамой в третий раз. Позднее она рассказала, что малышку назвали Алисой, и объяснила, почему они с мужем Турсеном Алагузовым выбрали именно это имя. А уже 19 августа продюсер сообщила о рождении четвертой дочери Алмы. 7 октября звезда рассказала, почему она назвала самую младшую дочь Алмой. 

Напомним, у Баян Алагузовой есть две дочери от брака с Бахытбеком Есентаевым – Айсауле и Айару (1996 и 2003 годов рождения). В августе 2016 года брак между Баян и Есентаевым был расторгнут, и в декабре 2017 года она официально вышла замуж за бизнесмена Турсенгали Алагузова.

Читайте также

50-летняя Баян Алагузова ответила на популярный вопрос подписчиков
50-летняя Баян Алагузова ответила на самый популярный вопрос подписчиков
Простота и воспитанность одного из богатейших азербайджанцев тронула казахстанцев
Простота и воспитанность одного из богатейших азербайджанцев тронула казахстанцев
Мама P. Diddy выступила с заявлением
Мама P. Diddy выступила с заявлением
Айсулу Омарова
Интересное Алагузова Баян 2024 год Шоу-бизнес Семья Казахстанский шоу-бизнес Отношения
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Голосование на республиканском референдуме по АЭС началось в Токио
Казахстанский хирург из Японии высказался насчет строительства АЭС в стране
Казахстанская воспитательница покорила Андрея Малахова и гостей его шоу
Казахстанская воспитательница покорила Андрея Малахова и гостей его шоу
Циклон из Москвы принесет похолодание и сильные дожди в Казахстан
Циклон из Москвы принесет похолодание и сильные дожди в Казахстан
комета
Где и когда казахстанцы могут увидеть главную комету 2024 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: