Мама Баян Алагузовой рассказала о недавно рожденных внучках

Мама известного казахстанского продюсера Баян Алагузовой Гульжамал Мухитденова рассказала о характерах недавно рожденных внучек, сообщает Zakon.kz.

Баян Алагузова 7 октября опубликовала Instagram-Stories. В кадре оказалась ее мама, которая после рождения внучек часто приходит в гости к знаменитости.

Держа на руках одну из малышек, Гульжамал Мухитденова рассказала, что Алиса очень активная девочка, а Алма более спокойная.





В следующем Stories Баян Алагузова отметила, что впервые ее мама стала бабушкой в 39 лет.

Фото: Instagram/bayanmaxatkyzy

5 августа 2024 года неожиданно для всех Баян Алагузова заявила, что стала мамой в третий раз. Позднее она рассказала, что малышку назвали Алисой, и объяснила, почему они с мужем Турсеном Алагузовым выбрали именно это имя. А уже 19 августа продюсер сообщила о рождении четвертой дочери Алмы. 7 октября звезда рассказала, почему она назвала самую младшую дочь Алмой.



Напомним, у Баян Алагузовой есть две дочери от брака с Бахытбеком Есентаевым – Айсауле и Айару (1996 и 2003 годов рождения). В августе 2016 года брак между Баян и Есентаевым был расторгнут, и в декабре 2017 года она официально вышла замуж за бизнесмена Турсенгали Алагузова.