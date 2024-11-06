Президент Сальвадора первым поздравил Дональда Трампа с победой на выборах

Итоговых результатов выборов президента в Соединенных Штатах Америки еще нет, но в адрес Дональда Трампа уже поступают поздравления с победой, сообщает Zakon.kz.

Первым мировым лидером, поздравившим Трампа, стал президент Сальвадора Найиб Букеле.

"Поздравляем избранного президента Соединенных Штатов Америки! Пусть Бог благословит и направит вас", – написал он 6 ноября 2024 года в соцсети X (ранее Twitter).

Congratulations to the President-Elect of the United States of America, @realDonaldTrump 🇺🇸



May God bless and guide you. pic.twitter.com/kl1lr0Dwv4 — Nayib Bukele (@nayibbukele) November 6, 2024

Отметим, что еще не опубликованы итоговые результаты выборов президента США. Но, по прогнозам Fox News, победу одержал Дональд Трамп, набрав 277 голосов выборщиков, тогда как за Камалу Харрис проголосовали 226 выборщиков. Кандидату для победы необходимо набрать 270 голосов выборщиков.

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Ранее знаменитая карликовая бегемотиха Му-Денг из Таиланда указала победителя выборов президента в США. Перед ней поставили две фруктовые корзины с надписями на местном: "Дональд Трамп" и "Камала Харрис", и бегемотиха выбрала тарелку с именем республиканца.