Стелла Маккартни выпустила сумку в защиту лошадей

Модный дом Stella McCartney выпустил новую сумку в защиту лошадей от убийства по всему миру, сообщает Zakon.kz.

О новой сумке из веганской кожи и в форме лошади Маккартни рассказала на своей странице в Instagram. На такую форму сумки женщину вдохновили лошади, которых она очень любит.

Чтобы привлечь дополнительное внимание к релизу, Маккартни выпустила новый номер своей собственной газеты The Stella Times, где указала статистику убийства лошадей в мире. Так, судя по ее изданию, в мире ежегодно убивают шесть млн лошадей для:

мяса;

моды;

производства кистей, клея и париков.

Что касается самой сумки, то она выполнена из материала полученного из оболочки винограда. Оболочка – продукт переработки винного производства в Италии.

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