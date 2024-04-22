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Блогер выпустил видео о системах защиты от беспилотников

Изобретатель, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2024 05:26 Фото: Instagram/markrober
20 апреля популярный в мире YouTube-блогер Марк Робер выпустил видео о различных системах защиты от беспилотников, сообщает Zakon.kz.

После рассказа о профессиональных методах уничтожения опасных дронов, Робер и его друзья протестировали свои два новых устройства: электрифицированную водяную пушку и вихревую пушку для отпугивая птиц.

Марк Робер не просто блогер из США. В первую очередь он – изобретатель. Девять лет Робер проработал в NASA , семь из которых посвятил разработке марсохода Curiosity. Затем перешел в Apple, где провел еще пять лет на посту инженера-механика в отделе специальных проектов.

Видео о двух системах защиты от беспилотников записано в свойственной Марку эмоциональной манере и представлено с субтитрами на русском языке. Менее чем за сутки видео набрало свыше четырех млн просмотров.

NASA планирует запустить робособак на Луну для изучения ландшафта.

Алия Абди
США NASA YouTube 2024 год
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