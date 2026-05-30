В Казахстане в дикую природу выпустили редких лошадей

В государственном природном резервате "Алтын Дала" в дикую природу выпустили группу лошадей Пржевальского, сообщает Zakon.kz.

Выпуск животных состоялся 25 мая. В Казахстан прибыли один жеребец по кличке Галван из Праги и четыре кобылы из национального парка Хортобадь в Венгрии.

Фото: Министерство экологии и природных ресурсов РК

В течение года лошади проходили адаптацию в просторных загонах центра под наблюдением специалистов и ветеринаров. За это время они успешно приспособились к местным природно-климатическим условиям, благополучно пережили зиму и были подготовлены к жизни в дикой степи.

Ранее амурские тигрята появились в Караганде.