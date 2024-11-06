Виктория Бекхэм сделала неожиданное признание

5 ноября в интервью известному журналу певица и дизайнер рассказала об отношении к своей популярности, сообщает Zakon.kz.

По словам экс-участницы известной группы Spice Girls, она устала быть знаменитостью. Отрывок откровения Бекхэм разместило британское издание Harpers Bazaar на своей странице в Instagram.

"Наверное, когда-то было забавно выходить на улицу, когда за тобой гонялись папарацци, и ты одевалась, зная, что получишь внимание. Я больше этого не хочу", – призналась Виктория.

Женщина нашла силы озвучить то, что она слишком долго этим занималась. По ее мнению, это была дань молодости.

"Сейчас слишком много всего происходит. Я слишком занятая, слишком много детей, о которых нужно беспокоиться. Я проснулась в 50 лет и мне было на все наплевать!" – поделилась Виктория в новом интервью.

Словно в подтверждение слов о любви и заботе к своим детям недавно многодетная мама звездного семейства поделилась фотографией с повзрослевшей дочерью Харпер.